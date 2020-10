Sporting da Covilhã vira resultado e vence na visita à Oliveirense por 2-1

No dia em que comemorou o 98.º aniversário, a formação da casa até começou melhor e adiantou-se no marcador aos 12 minutos, por intermédio de Jorge Teixeira, mas pouco depois Gilberto empatou da marca de grande penalidade (19) e Enoh operou a reviravolta (65), que valeu a segunda vitória no campeonato aos ‘serranos’.



A Oliveirense chegou à vantagem num cruzamento em ‘balão’ de Miguel Silva para o segundo poste, onde Jorge Teixeira saltou mais alto que os adversários e cabeceou certeiro para inaugurar o marcador, mas, pouco depois, Daffé caiu na grande área e ganhou uma grande penalidade.



O ‘capitão’ Gilberto, chamado a converter, enganou Coelho e restabeleceu a igualdade que durou até ao descanso, apesar de um bom remate de Enoh e um cabeceamento à barra de Filipe Cardoso, em cima do intervalo.



No segundo tempo, um ‘chutão’ da defesa para as costas da defensiva oliveirense permitiu a Enoh ganhar a disputa de bola com Raniel e, na saída de Coelho, o camaronês colocou a bola por entre as pernas do guarda-redes e fez a reviravolta no marcador.



Até ao apito final, os ‘caseiros’ foram atrás do prejuízo, mas à exceção de um cabeceamento de Jorge Teixeira que saiu por cima e outro de Bortoluzo segurado por Leo Navacchio, foram os ‘serranos’ que ficaram perto de aumentar a vantagem num remate forte de Daivison Borges ao poste.



Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.



Oliveirense – Sporting da Covilhã: 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Jorge Teixeira, aos 12 minutos



1-1, Gilberto, 19 (grande penalidade).



1-2, Enoh, 65.



Equipas:



- Oliveirense: Coelho, Leandro Silva (Léo Bahia, 80), Pedro Machado (Obi, 87), Raniel, Ricardo Tavares (Israel, 72), Filipe Gonçalves, Luiz Henrique (Bortoluzo, 72), Michel Lima, Miguel Lima (Dionathã, 80), Jorge Teixeira e Thalis Henrique.



(Suplentes: Rui Dabó, Israel, Steven Pereira, Bortoluzo, Obi, Pedro Ferreira, Dionathã, António Gomes e Leo Bahia.)



Treinador: Pedro Miguel.



- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Filipe, André Almeida, Jaime Simões (Joel Vital, 35), Tiago Moreira, Filipe Cardoso, Gilberto, Gui Inters (Léo Cá, 56), Enoh (João Cardoso, 75), Daffé (Daivison Borges, 74) e Gleison (N’Dao Lamine, 57).



(Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, Areias, João Cardoso, Joel Vital, N’Dao Lamine, Léo Cá, Ídris e Daivison Borges.)



Treinador: Nuno Capucho.



Árbitro: João Casegas (AF Viseu).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Enoh (62), Bortoluzo (83), Gilberto (90) e N’Dao Lamine (90+3).



Assistência: Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.