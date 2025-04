Sporting de Braga adianta-se na luta pelo título feminino de voleibol

A equipa bracarense venceu os dois primeiros sets por 25-21, 25-14, o Benfica ganhou os dois seguintes por 25-15, e 25-20, mas as 'arsenalistas' fecharam o encontro no set decisivo por 20-18, num parcial de desempate que se pautou pelo equilíbrio e apenas foi decidido à quinta ‘bola de jogo’ – o Benfica também dispôs de uma.



No primeiro set, o Braga manteve-se sempre na liderança do marcador e fechou com uma vantagem de quatro pontos, o que deu ainda mais ânimo para o segundo, que as visitantes resolveram com um esclarecedor 25-14.



Sem margem de erro, o Benfica respondeu nos dois parciais seguintes, tendo vencido terceiro igualmente de forma clara, com 25-15, enquanto, no quarto, o Braga equilibrou mais, mas acabou por ceder por 20-15.



O quinto e decisivo parcial não frustrou as expetativas e este teve mesmo de ser resolvdo nas vantagens, ns quais o Benfic também teve uma oportunidade para resolver o jogo a seu favor, mas foras as minhotas a levar e vencida este primeiro jogo da final, ao triunfarem por 20-18, à quinta 'bola de jogo'.



O segundo jogo da decisão realiza-se no próximo domingo, na AMCO Arena, em Braga.



Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Sporting de Braga, 2-3 (21-25, 14-25, 25-15, 25-20 e 18-20).



Sob arbitragem de Nuno Maia e Mariana Ferreira, as equipas alinharam:



- Benfica: Veronika Dokic, Barbara Dopic, Kyra Holt, Alice Clemente, Cansu Cetin e Tatiana Rizzo (líbero). Suplentes: Luísa Timbó, Mariana Garcez, Marta Aleixo, Isidora Ubavic, Joana Garcez, Angélica Malinverno, Marisa Pardal (líbero) e Aline Delsin.



Treinador: Rui Moreira.



- Sporting de Braga: Dayana Hernández, Ana Figueiras, Maria Reis Lopes, Thainalien Castillo, Margarida Maia e Matilde Rodrigues (líbero). Suplentes: Vivi Goes, Anna Kobrock, Catarina Lemos, Catarina Ribeiro, Mariana Lopes, Beatriz Barbosa e Maria Leonor Coelho.



Treinador: João Santos.



Assistência: 790 espetadores.