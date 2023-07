O Sporting de Braga anunciou hoje que vai criar equipas femininas de futsal para a temporada 2023/24, classificando a iniciativa como “mais um passo na consolidação de uma importante modalidade no universo” do clube.

Na sua página oficial, os ‘arsenalistas’ explicam que o projeto “irá começar o seu percurso desde a base e as equipas de seniores e escalões de formação irão começar a disputar as competições distritais já na próxima época".



No setor masculino, o Sporting de Braga compete na principal liga nacional de futsal, tendo na última época marcado presença nas meias-finais dos play-offs, em que foi afastado pelo Benfica.