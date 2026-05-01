Sporting de Braga bate FC Porto e iguala final de voleibol feminino

O FC Porto tinha ganho o primeiro jogo, no domingo, em casa, também por 3-0, mas hoje o Sporting de Braga respondeu na ‘mesma moeda’, com os parciais de 25-23, 25-20 e 25-23.



Fortemente apoiadas pelo seu público, as bracarenses mostraram-se muito focadas desde o início, sendo de registar a excelente reação no terceiro set, quando chegou a perder 19-23 mas conseguiu fechar o encontro.



O primeiro set foi muito equilibrado, com o FC Porto a entrar melhor (0-2), mas com o Sporting de Braga a passar a liderar a partir dos 4-3 e quase sempre na frente até ao final.



As bracarenses tiveram uma vantagem de quatro pontos (12-8), mas as portistas nunca desistiram e chegaram a estar a vencer por 19-20, momento em que o treinador das minhotas, João Santos, pediu um desconto de tempo, embalando depois para cinco pontos consecutivos que lhes permitiu fechar com 25-23.



No set seguinte, o Sporting de Braga voltou a impor-se, com a ‘gigante’ Beatriz Santos e Thainalien Leyva em destaque.



As minhotas estiveram sempre na dianteira do marcador, cavando um fosso de quatro pontos a partir dos 18-14 que aumentaram para seis (22-16), gerindo essa vantagem até aos 25-20 finais.



O terceiro set voltou a ser mais intenso e repartido e foi aquele em que a equipa ‘azul e branca’ esteve mais perto de vencer.



O Sporting de Braga comandou a maior parte deste período, chegando a estar a vencer por quatro pontos (15-11), mas a partir dos 18-16 o FC Porto encetou uma grande reação, tendo somado sete pontos contra apenas um da equipa da casa (19-23), ficando a apenas dois de reduzir para 2-1.



Mas, o set ainda não estava terminado e, com uma reviravolta espetacular, as ‘arsenalistas’ fizeram seis pontos consecutivos, perante uma equipa portista que soçobrou.



Com a final empatada 1-1, o próximo jogo é na quinta-feira, 07 maio, no reduto dos ‘dragões’, a partir das 20:00.