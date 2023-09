Sporting de Braga inaugura pavilhão multiúsos

Para António Salvador, a cidade desportiva do Sporting de Braga “”.O dirigente frisou que este projeto “foi financeiramente suportado na íntegra pelo Sporting de Braga” e “não beneficiou de qualquer incentivo público, mais-valia fiscal ou acesso a fundos comunitários”.A nova casa das modalidades do clube, com capacidade para 1.400 pessoas, alberga também novas instalações do futebol profissional, um edifício residencial e um edifício administrativo e de atendimento ao associado, uma loja do clube e o futuro museu (a inaugurar em 19 de janeiro de 2025).A segunda fase da cidade desportiva teve um custo inicial estimado em 26 milhões de euros, sendo que o valor final da obra quase duplicou, cifrando-se nos 47 milhões de euros, investimento que o presidente dos minhotos, António Salvador, pretende ver amortizado até 2025.O míni estádio, com capacidade para 2.5000 pessoas e onde passará a jogar as equipas B e feminina, deverá estar pronto em meados de 2024.A cerimónia de inauguração que decorreu no novo pavilhão, contíguo ao Estádio Municipal de Braga e construído a partir do inacabado projeto da piscina olímpica, contou com a presença de várias personalidades.Entre outras, estiveram no evento o CEO do grupo Qatar Sports Investment, acionista da sociedade anónima desportiva "arsenalista" (detentor de 21,57 % do capital da SAD), o catari Nasser Al Khelaifi, os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de clubes, Fernando Gomes e Pedro Proença, respetivamente, a ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia.O presidente da FIFA, Aleksander Ceferin, deixou uma mensagem vídeo, elogiando o Sporting de Braga como “um clube admirável, exemplo na pirâmide do desenvolvimento do futebol”.A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, elogiou António Salvador e considerou este “um dia histórico para o Sporting de Braga”, referindo que a cidade desportiva dos minhotos é uma “obra notável e diferenciada, um exemplo para o país desportivo, não só para o futebol, mas para muitas modalidades”.