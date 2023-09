Sporting de Braga tricampeão nacional de futebol de praia

Cinco golos de Filipe Silva, aos 11, 22, 24 e dois aos 35 minutos, dois de Bê Martins, aos 10 e 20, e um de Léo Martins, aos 34, selaram o triunfo dos bracarenses, comandados por Torres.



Os bracarenses começaram a final a perder, por 2-0, com os golos de Victor Pombinha, aos três, e Chiky Ardil, aos sete minutos, mas empataram até ao fim do primeiro parcial, adiantando-se no segundo, para 5-4, até finalizarem em 8-6.



O Sporting de Braga tinha chegado à final do Campeonato de Elite de futebol de praia ao golear, por 7-0, o AFD Torre por 7-0, nas meias-finais, fase em que o ACD Sótão venceu o Nacional, por 3-2.



Desde que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assumiu a organização de um campeonato nacional de futebol de praia, o Sporting de Braga apenas não venceu a competição na estreia, em 2012, quando o Belenenses arrebatou o título, em 2016 e 2020, com a conquista destes ‘cetros’ pelo Sporting.