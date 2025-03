Sporting de Tomar contra espanhóis do Igualada na final da Taça Europa de hóquei

No Pavilhão Les Comes de Igualada, na Catalunha, a formação de Tomar superiorizou-se à congénere minhota com golos de Xanoca, Pedro Martins, Rémi Herman e um 'bis' de Pedro Martins, com Bruno Dinis a fazer o único golo dos minhotos.



Com o triunfo, o Sporting de Tomar assegurou pela primeira vez a presença numa final de uma competição europeia (agendada para domingo), neste caso, a segunda mais importante prova do calendário europeu masculino, na qual vai enfrentar o Igualada, que ganhou ao Lérida no outro jogo da 'final four'.