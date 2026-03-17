Sporting defronta Cartagena nas `meias` da Champions de futsal

(Com Lusa)

A equipa lisboeta, segunda classificada da Liga portuguesa, atrás do Benfica, que eliminou nos quartos de final (derrota por 4-3, na Luz, e vitória por 7-4, em Alvalade), defronta o Cartagena, sétimo colocado no campeonato espanhol, em 8 de maio, às 16:30 (hora de Lisboa), na Arena Pesaro, em Itália.O Sporting, campeão europeu em 2019 e 2021, defronta o Cartagena pelo segundo ano consecutivo, depois de ter perdido com os espanhóis no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares na edição anterior da ‘Champions’, por 3-1, no desempate por grandes penalidades, após empate 2-2.A outra meia-final da ‘final four’ da mais importante prova europeia de clubes de futsal vai colocar frente a frente os espanhóis do Palma, que procuram conquistar o quarto título troféu seguido, e os franceses do Etoile Lavalloise, em jogo com início às 19:30.Os vencedores disputam o título no domingo, 10 de maio, em encontro com início marcado para as 17:00, pouco depois de as equipas derrotadas se defrontarem, a partir das 14:00, no mesmo local, no jogo de atribuição do terceiro e quarto postos.