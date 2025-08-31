Sporting deixa escapar Supertaça Ibérica para o Barça nos sete metros

O conjunto 'blaugrana' é o vencedor absoluto da prova, tendo vencido todas as quatro edições já disputadas e repete o desfecho da final do ano passado, em que também havia derrotado os 'leões' por 38-33, na cidade espanhola de Torrelavega.



Ainda que tenha sido incapaz de reverter a história recente e adicionar um troféu nunca antes vencido ao palmarés, o Sporting praticou um andebol de grande nível e, uma vez mais, demonstrou a sua capacidade para ombrear com as principais equipas europeias.



Francisco Costa foi o principal marcador dos 'leões', com seis golos, enquanto Timothey N' Guessan, dos catalães, foi o melhor marcador da partida com nove.



A partida iniciou-se a ritmo frenético, com duas formações muito agressivas no ataque à baliza e transições rápidas, que deixavam antever um grande espetáculo, sem que nenhuma conseguisse 'descolar' no marcador.



À passagem dos 10 minutos, Salvador Salvador apontou os dois tentos que deixaram o Sporting com uma vantagem de 8-6, mas rapidamente o FC Barcelona repôs a igualdade pelas mãos do internacional português Luís Frade.



Uma primeira parte a roçar a perfeição levou os comandados de Ricardo Costa a chegarem ao intervalo na frente (15-13), numa exibição que alimenta o sonho de mais uma excelente campanha europeia, depois de terem atingido os 'quartos' da Liga dos Campeões em 2024/25.



Na etapa complementar, os guarda-redes começaram por se exibir a níveis superiores, com a eficácia no remate quase irrepreensível durante o primeiro tempo a perder-se um pouco nos primeiros minutos após o regresso dos balneários.



Começando por manter a vantagem nos três e dois golos, o Sporting acabou por permitir que os espanhóis passassem para a frente do resultado e cimentassem uma ligeira vantagem (23-21).



O desconto de tempo pelo técnico Ricardo Costa acabou por se revelar importante para que a sua equipa voltasse ao seu melhor nível. Com três minutos para o final, o conjunto 'leonino' surgia novamente na frente para grande entusiasmo das bancadas em Matosinhos.



Thimothey N’Guessan revelou-se decisivo para chegar ao 32-32 a poucos segundos do final, com o treinador sportinguista a pedir o seu último 'time out', mas o campeão nacional não conseguiu desfazer a igualdade nos instantes finais, levando a partida para a conversão de livres de sete metros.



Nesse momento de desempate, Orri Torkelsson e Carlos Alvaréz permitiram as defesas do guarda-redes do FC Barcelona, que venceu assim por 4-3 e arrecadou a sua quarta Supertaça Ibérica.







Jogo no Pavilhão do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.



FC Barcelona, Esp - Sporting, Por, 32-32 após prolongamento, 4-3 no desempate por livres de sete metros.



Ao intervalo: 13-15.



No final dos 60 minutos regulamentares: 32-32.



Marcadores nos desempates por livres de sete metros:



0-0, Aleix Gómez.



0-0, Orri Thorkelson.



1-0, Ian Barrufet.



1-1, Salvador Salvador.



2-1, Daniel Fernandéz.



2-2, Francisco Costa.



3-2, Seif El-Dera.



3-3, Jan Gurri.



4-3, Dika Mem.



4-3, Carlos Alvaréz.







Sob a arbitragem de Alberto Alves e César Carvalho (Portugal) as equipas alinharam com os seguintes jogadores:



- FC Barcelona (32): Emil Nielsen (g.r.), Dika Mem (6), Daniel Fernández (2), Luís Frade (2), Timothey N´Guessan (9), Domen Makuc e Aleix Gómez (3). Suplentes: Viktor Hallgrimson (g.r.), Blaz Janc (2), Antonio Bazán, Djordje Cikusa, Ian Barrufet (7), Òscar Grau, Seif El-Deraa, Ludovic Fabregas (1) e Petar Cikusa.



Treinador: Carlos Ortega.







- Sporting (32): André Kristenssen (g.r.), Francisco Costa (6), Salvador Salvador (4), Orri Thorkelsson (5), Víctor Romero (3), Pedro Martínez e Christian Moga. Suplentes: Mohamed Ali (g.r.), Martim Costa (3), Emil Berlin (3), Carlos Alvaréz (3), Jan Gurri (2), Diogo Branquinho (3), Mamadou Gassama, Filipe Monteiro e Natán Suaréz.



Treinador: Ricardo Costa.







Assistência: cerca de 3.000 espetadores.

