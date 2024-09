Sporting derrota Benfica e conquista Taça Ibérica de voleibol masculino

Num embate entre o campeão nacional, Benfica, e o vice-campeão nacional, Sporting, os `leões` foram mais regulares, objetivos e eficazes, tendo cometido também menos erros.

O primeiro parcial abriu com um ponto para o Sporting e prosseguiu com esta equipa mais segura e mais forte no serviço, capítulo em que se destacou o venezuelano Edson Valencia, e no ataque.

O Benfica evidenciou dificuldades no aspeto defensivo, tendo sido várias ultrapassado pelos ataques do rival junto à rede, e também sentiu dificuldades perante o bloco sportinguista.

O set inicial terminou com o triunfo do Sporting (25-22) e o seguinte começou com um serviço do cubano Nivaldo Gomez para fora, deixando antever que o Benfica continuava desinspirado

Edson González continuou a ser um problema para a defesa alta e baixa do Benfica, mas o equilíbrio prevaleceu quase até metade deste segundo parcial.

O Sporting perdeu então algum fulgor e o Benfica, mais agressivo nas suas ações, saltou para a frente do marcador, obteve quatro consecutivos e deste modo conseguiu uma vantagem que lhe permitiu ganhar este set (25-18) e igualar o encontro.

O parcial seguinte começou com um ponto para o Benfica e continuou com as duas equipas niveladas até ao 8-8, momento a partir do qual o Benfica revelou deficiências na receção e o Sporting passou para a frente (11-8).

A partir daí, os `leões` controlaram o jogo e a venceram este set por 25-18 face a um Benfica previsível e outra vez permeável no campo defensivo.

O Sporting continuou melhor no quarto parcial e rapidamente alcançou uma vantagem de cinco pontos (/10-5 e 13-7)), o que deixava o Benfica em grandes apuros.

A verdade, contudo, é que os `encarnados` responderam com garra e muito coração e, gradualmente, recuperaram terreno (16-14) e a emoção voltou às bancadas, com cerca meio milhar de adeptos das duas equipas.

O Benfica passar para o comando do marcador depois da intervenção do `vídeo check` (20-21), o que deixava em aberto a possibilidade de haver um quinto set, mas, logo depois. André Aleixo fez falta no serviço e o Sporting voltou depois para a frente, novamente com Edson Gonzàlez em foco e, impôs-se por 25-22, erguendo assim a Taça Ibérica.

Jogo no Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos

Sporting -- Benfica, 3-1.

Parciais: 25-22, 18-25, 25-18 e 25-22.

Sob arbitragem de Ricardo Ferreira e Carlos Robles, as equipas alinharam:

- Sporting: Jan Galabov, Kelton Tavares, Edson González, Yurii Synitsia, Martin Licek e Jonas Agunier. Jogaram ainda: Gonçalo Sousa (libero), Armando Escalante e Vinícius Silveira

Treinador: João Coelho.

- Benfica: Peter Wohlfahrtstatter, Nivaldo Gomez, Matheus Cunda, Filipe Banderó, Tiago Violas e Andre´Aleixo. Jogaram ainda: Ivo Casas (líbero), Francisco Leitão, Pablo Machado, Michal Godlewski e Pearson Eshensko,

Treinador: Marcel Matz.

Assistência: cerca de 500 espetadores.

AYM // JP

Lusa/Fim