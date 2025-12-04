Sporting derrotado pelo Veszprém na Liga dos Campeões de andebol

O quinto desaire em 10 partidas deixa o emblema ‘leonino’ na quarta posição do Grupo A, com 10 pontos, enquanto o clube magiar é terceiro, com 12, de uma classificação liderada pelos germânicos do Fuchse Berlim (18), seguidos dos dinamarqueses do Aalborg (17).Quando se defrontaram na primeira volta, no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, o bicampeão português venceu pela margem mínima (33-32), mas hoje a história foi diferente, muito por culpa do mau começo na One Veszprém Arena.Logo a abrir, os ‘leões’ desperdiçaram três ataques seguidos, com o guardião Micael Appelgren a mostrar-se em bom plano, e os magiares, do outro lado, não perdoaram, conseguindo disparar para vantagens de três e quatro golos.A correr atrás do resultado, a equipa lisboeta estava, claramente, afetada com a má entrada em jogo e foram-se sucedendo algumas falhas técnicas no momento ofensivo, com os húngaros agradecerem para ficarem ainda mais confortáveis no resultado.Já perto do intervalo, o Veszprém chegou, pela primeira vez, aos seis golos de diferença (16-10) e prosseguiu com uma boa gestão até ao tempo de descanso (19-14).Pedia-se uma entrada mais determinada aos ‘verdes e brancos’ no segundo tempo, em que os magiares conseguiram manter a toada, embora com menor acutilância, o que permitiu ao Sporting aproximar-se e ficar a apenas um golo de diferença (23-22).Se Appelgren enchia a baliza dos anfitriões, Aly não ficou atrás e foi anulando as várias tentativas, o que ajudou o Sporting a recuperar no marcador para passar a comandar o jogo pela primeira vez (25-24), já depois de ter peedido o ‘defesa’ Moga, expulso com o cartão vermelho direto.Os ’leões’ iam crescendo no desafio, guiados pelo islandês Orri Thorkelsson (oito golos) e Martim Costa (seis), os melhores marcadores da equipa, e manteve-se a incerteza até final.Em sentido inverso, os húngaros desencontraram-se e acusaram o equilíbrio no marcador, mas, ainda assim, nos últimos minutos conseguiram superiorizar-se, com o experiente ponta esquerdo Hugo Descat a destacar-se.Apenas os dois primeiros de cada um dos grupos avançam diretamente para os ‘quartos’, com os posicionados entre os terceiro e sexto lugares a disputarem um play-off para continuarem em prova, ao passo que os dois últimos são eliminados.Jogo na One Veszprém Arena, em Veszprém.Veszprém – Sporting, 32-31.Ao intervalo: 19-14.Com arbitragem de Ivan Pavicevic e Milos Raznatovic, ambos de Montenegro, as equipas alinharam e marcaram:- Veszprém (32): Appelgren, Descat (9), Ahmed Moham (3), Pechmalbec, Mesilhy (3), Ligetvari e Martinovic (2).Jogaram ainda: Thiagus dos Santos (1), Cindric (1), Remili (6), Lenne (5) e Elderaa (2).Treinador: Xavier Fuertes.- Sporting (31): Andre Kristensen, Edy Silva, Thorkelsson (8), Gurri (1), Martim Costa (6), Francisco Costa (4) e Pedro Martínez (1).Jogaram ainda Moga, Salvador (4), Carlos Alvarez (1), Gassama (1), Filipe Monteiro, Romero (3), Aly e Diogo Branquinho (2).Treinador: Ricardo Costa.