Sporting domina primeira jornada dos Campeonatos de Portugal de atletismo

20 Jul, 2019

O domínio dos 'leões' foi intenso no setor feminino, com sete medalhas de ouro em 10 possíveis, com destaque para a prova de Irina Rodrigues, campeã pela nona vez consecutiva e que bateu o recorde dos campeonatos no lançamento do disco, com 61,80 metros, ultrapassando uma marca de Teresa Machado (61,71) em 1998.



Sem surpresas foi a vitória de Lorene Bazolo nos 100 metros, em 11,32 segundos, também um recorde dos campeonatos, a melhor marca nacional do ano, assim como o triunfo de Cátia Azevedo nos 400, com 52,94.



A confirmar o excelente momento de forma, Evelise Veiga sagrou-se campeã no salto em comprimento, com 6,61 metros, igualando a sua melhor marca da temporada.



Sem adversária à altura há muitos anos, Vânia Silva conquistou o título no lançamento do martelo pela 15.ª temporada consecutiva, com um lançamento de 59,58 metros.



Anabela Neto conquistou o ouro no salto em altura, com 1,80 metros, enquanto Salomé Afonso aproveitou a ausência de Mariana Machado, nos Europeus de sub-20, para vencer os 1.500 metros, em 4.29,16 minutos.



Na última prova do dia, Ana Cabecinha (Pechão) fez a melhor marca nacional do ano nos 10.000 metros marcha, com 44.08,53 horas, vencendo à frente de Inês Henriques (CN Rio Maior), que fez 44.34,99.



Joana Soares (AJS) venceu os 3.000 metros obstáculos, em 9.58,94 minutos, com a estafeta do Sporting de Braga a triunfar nos 4x100 metros, em 48,25 segundos.



No setor masculino, João Vieira somou o oitavo título em dez possíveis nos 10.000 metros marcha - começaram a disputar-se apenas em 2010 -, com 40.29,72 minutos.



Uma das surpresas da jornada aconteceu nos 100 metros, com Diogo Antunes (Benfica) a fazer a melhor marca nacional do ano, com 10,24 segundos, batendo Carlos Nascimento (Sporting), que tinha vindo a dominar a distância esta temporada.



Os 100 metros foi uma das cinco finais conquistadas pelo Benfica no setor masculino, com Tsanko Arnaudov a vencer pelo quinto ano consecutivo o peso, com 20,58 metros, à frente de Marco Fortes (Sporting), que fez 18,34, e de Francisco Belo (Benfica), que era o líder do ano, mas terminou com apenas 17,93.



Com Pedro Pichardo e Nelson Évora a disputar a Liga de Diamante de Londres, Tiago Pereira (Sporting) aproveitou para vencer o triplo salto, com 16,61 metros.



O concurso da vara foi vencido pelo brasileiro Diogo Spinelli, com 5,05 metros, pelo que o título acabou por ser entregue ao seu companheiro no Benfica Diogo Ferreira, que fez menos 10 centímetros.



Raidel Acea, com um recorde dos campeonatos nos 400 metros (46,33 segundos), e André Pereira nos 3.000 obstáculos (8.52,78 minutos) deram os outros títulos do dia ao Benfica.



O Sporting subiu também ao lugar mais alto do pódio nos 1.500 metros e no dardo, por Paulo Rosário (3.55,01 minutos) e Tiago Aperta (67,69 metros), respetivamente.



A Casa do Benfica de Faro intrometeu-se na luta dos dois 'rivais' lisboetas e venceu os 4x100 metros, em 42,21 segundos.



Lista de campeões do primeiro dia:



- Femininos:



100 metros: Lozene Bazolo (Sporting), 11,32 segundos



400 metros: Cátia Azevedo (Sporting), 52,94 segundos



1.500 metros: Salomé Afonso (Sporting), 4.29,16 minutos



3.000 obstáculos: Joana Soares (AJS), 9.58,94 minutos



4x100 metros: Sporting de Braga, 48,25 segundos



Disco: Irina Rodrigues (Sporting), 61,80 metros (recorde dos campeonatos).



Altura: Anabela Neto (Sporting), 1,80 metros



Comprimento: Evelise Veiga (Sporting), 6,61 metros



Martelo: Vânia Silva (Sporting), 59,58 metros



10.000 metros marcha: Ana Cabecinha (Pechão), 44.08,53



- Masculinos:



100 metros: Diogo Antunes (Benfica), 10,24 segundos



400 metros: Raidel Acea (Benfica), 46,33 segundos



1.500 metros: Paulo Rosário (Sporting), 3.55,01 minutos



3.000 obstáculos: André Pereira (Benfica), 8.52,78 minutos



4x100 metros: Casa de Benfica de Faro: 42,21 segundos



10.000 metros marcha: João Vieira (Sporting), 40.29,72 minutos



Vara: Diogo Ferreira (Benfica), 4,95 metros



Triplo salto: Tiago Pereira (Sporting), 16,61 metros



Dardo: Tiago Aperta (Sporting), 67,69 metros



Peso: Tsanko Arnaudov (Benfica), 20,58 metros