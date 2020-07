Sporting e Benfica defrontam-se à sétima jornada do campeonato de voleibol

Segundo os calendários publicados no sítio ‘online' da federação, a retoma competitiva da I Divisão, após a temporada 2019/20 ter sido cancelada devido à pandemia de covid-19, faz-se em 26 de setembro.



Nessa data, os ‘leões' recebem o Castêlo da Maia, enquanto as ‘águias', que venceram o último título em 2018/19, visitam o Vitória de Guimarães, numa ronda completa com os duelos entre o Voleibol Clube de Viana e uma equipa proveniente da II Divisão, outra formação promovida e o Fonte Bastardo, São Mamede-Esmoriz, Caldas-Leixões, e Sporting Espinho-Ginástica.



O fim da primeira volta está marcado para 22 de novembro, encerrando a primeira metade de um campeonato com 16 equipas, duas delas ainda a definir provenientes do segundo escalão, perante a desistência do Famalicense.



No feminino, o campeonato arranca em 27 de setembro, com o FC Porto/AJM a visitar uma das equipas promovidas, o Sporting a jogar em casa do Leixões, último campeão, em 2018/19, e o Porto Vólei a deslocar-se ao reduto do Castêlo da Maia, com Vilacondense e Atlético Voleibol Clube de Famalicão a medirem forças.



A ronda inicial fica completa com o Clube Kairós - Sporting de Braga e o Boavista-Desportivo das Aves, além da receção do Belenenses a um dos emblemas que sobem de divisão, ainda por definir.



Sporting e FC Porto só se defrontam à 12.ª jornada, para já marcada para 22 de novembro.