Sporting e Benfica disputam Supertaça de futsal em Gondomar em 29 de dezembro

Os 'leões', recordistas de triunfos na prova, com nove conquistas, mais uma do que as 'águias', vão defrontar o rival lisboeta no Pavilhão Multiusos de Gondomar, a partir das 19:00.



O Sporting venceu as últimas três edições disputadas, antes do cancelamento da de 2020, devido à pandemia de covid-19.



Após 13 jornadas, o Sporting, campeão da Europa, lidera o campeonato, com 36 pontos, mais oito do que o Benfica, que tem menos um jogo disputado.



Em 21 de novembro, no mais recente embate entre os dois rivais, que estão ambos qualificados para a 'final four' da Liga dos Campeões, a disputar em Riga, entre 28 de abril e 01 de maio, os 'verde e brancos' levaram a melhor sobre os 'encarnados', ao vencerem em casa por 5-2.