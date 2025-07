Sporting e Benfica empatados no primeiro dia dos Nacionais de atletismo de clubes

Com a vitória de Ruben Amaral na última prova do dia, o Sporting, que viu a sua estafeta 4x100 metros ser desclassificada, passou a somar os mesmos 67 pontos do Benfica, com a Juventude Vidigalense a ocupar o terceiro lugar, com 50.



No setor feminino, o Sporting, sem a oposição do Benfica, dominou quase por completo a primeira jornada, com oito vitórias em 11 provas, liderando com 83 pontos, mais 21 do que o Estreito, que venceu duas das disciplinas, e 31 face ao Jardim da Serra.



A primeira prova masculina mostrou que as duas equipas iam dar tudo para vencer e o Benfica bateu, por escassos centésimos, o Sporting nos 4x100 metros, mas os ‘leões’ foram desclassificados, terminando com zero pontos, contra oito dos ‘encarnados’.



Esta desclassificação acabou por compensar as piores provas do Benfica, o quinto lugar no peso de Emanuel Sousa, numa prova ganha pelo ‘leão’ Tsanko Arnaudov, e o sétimo de Leandro Silva nos 5.000 metros marcha, em que Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense) surpreendeu e venceu à frente do veterano João Vieira (Sporting).



De resto, Isaac Nader (1.500 metros), Pedro Buaró (vara), Gerson Baldé (comprimento) e Leandro Ramos (dardo) venceram sem surpresa para o Benfica, com Omar Elkahtib (400 metros) e o camaronês Emmanuel Eseme (100 metros) a darem triunfos ao Sporting.



Na derradeira prova do dia, para a qual o Benfica entrava com um ponto de vantagem, Ruben Amaral superou Miguel Moreira nos 5.000 metros e deu o empate ao Sporting à entrada para as 11 provas do último dia.



A competição feminina abriu com um recorde nacional de clubes nos 4x100 metros femininos, com o Sporting, com uma estafeta formada por Lorène Bazolo, Lurdes Oliveira, Beatriz Andrade e Rosalina Santos, a correr em 44,71 segundos, melhor do que uma equipa ‘leonina’ tinha feito em 2016 (43,85).



O total domínio do Sporting foi interrompido apenas à sétima prova, com Bárbara Taborda, do Sporting de Braga, a triunfar com clareza nos 3.000 metros obstáculos, em 9.58,68 minutos.



Além da atleta bracarense, apenas duas atletas do Estreito impediram triunfos ao Sporting: a espanhola Daniela Fra (400 metros), recente campeã mundial dos 4x400 metros, e Mariana Pestana (lançamento do martelo).



Liliana Cá (disco), Camila Gomes (1.500 metros), Evelise Veiga (comprimento), Carolina Costa (3.000 metros marcha), Lorène Bazolo (100 metros), Marta Araújo (salto em altura) e a etíope Hawi Aberra (5.000 metros) deram os restantes triunfos ao Sporting.



Na II divisão, o CA Marinha Grande lidera nos masculinos, com 63 pontos, os mesmos com que o Maia AC está à frente na prova feminina.



Classificações após a primeira jornada:



- I Divisão (masculinos):



1. Benfica, 67 pontos.



2. Sporting, 67.



3. Juventude Vidigalense, 30.



- I Divisão (femininos):



1. Sporting, 83 pontos.



2. Estreio, 62.



3. ACD Jardim da Serra, 52.



- Femininos:



4x100 metros: Sporting, 44,71 segundos



Disco: Liliana Cá (Sporting), 63,55 metros



1.500 metros: Camila Gomes (Sporting), 4.40,42 minutos



Comprimento: Evelise Veiga (Sporting), 6,31 metros



3.000 metros marcha: Carolina Costa (Sporting), 13.37,45 minutos



100 metros: Lorène Bazolo (Sporting), 11,38 segundos



Altura: Marta Araújo (Sporting), 1,70 metros



3.000 metros obstáculos: Laura Taborda (Sporting de Braga), 9.58,68 minutos



Martelo: Mariana Pestana (Estreito), 63,99 metros



400 metros: Daniela Fra (Estreito), 53,58 segundos



5.000 metros: Hawi Aberra (Sporting), 16.09,75 minutos



- Masculinos:



4x100 metros: Benfica, 39,21 segundos



Peso: Tsanko Arnaudov (Sporting), 19,11 metros



1.500 metros: Isaac Nader (Benfica), 4.40,96 minutos



5.000 metros marcha: Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense), 20.15,37 minutos



Vara: Pedro Buaró (Benfica), 5,40 metros



100 metros: Emmanuel Eseme (Sporting), 10,16 segundos



Comprimento: Gerson Baldé (Benfica), 8,07 metros



Dardo: Leandro Ramos (Benfica), 75,76 metros



400 metros: Omar Elkahtib (Sporting), 46,21 segundos



5.000 metros: Ruben Amaral (Sporting), 14.37,02 minutos



- II Divisão (masculinos):



1. CA Marinha Grande, 63 pontos.



2. Sobral Ceira, 54.



3. Água de Pena, 52.



- II Divisão (femininos):



1. Maia AC, 63 pontos.



2. Marítimo, 60.



3. JOMA, 58.