Sporting é campeão europeu de atletismo em masculinos e `vice` em femininos

Em Castellón, Espanha, palco de uma competição que não se realizava desde 2019, a equipa portuguesa masculina selou o título com 194 pontos, contra 189,5 do Playas de Castellón e 188,5 do Enka, da Turquia.

Em femininos, as `leoas` entraram para este segundo e último dia com uma vantagem de cinco pontos, que se `esfumou` e permitiu a vitória do Valência, de Espanha, com 222 pontos, seguido pelo Sporting, com 217, e pelo Playas de Castellón, com 193.

Bastaram alguns minutos apenas para que o Sporting perdesse o comando - o triplo nulo de Evelise Veiga no salto em comprimento penalizou fortemente o clube, que marcou zero pontos, e Lorène Bazolo correu os 200 metros bem abaixo do seu valor habitual, para ser apenas sétima.

Até ao final, o Valência não teve percalços, com o Sporting a acreditar até ao fim num bom resultado, já que as medalhas só se decidiram com as estafetas finais, de 4x400 metros.

Em 2019, na edição anterior, também em Playas de Castellón, o Sporting foi segundo classificado, atrás do Enka.

A estafeta constituída por Delvis Santos, João Coelho, Diogo Barrigana e Omar Elkhatib fechou em grande estilo a excelente campanha do Sporting, em 3.06,35. A vantagem à entrada da prova era de 3,5 pontos para o segundo da geral, pelo que tudo estava em jogo, ainda.

David Garcia, nos 800 metros (1.51,94 minutos), Leandro Monteiro, nos 3.000 metros obstáculos (8.48,75), José Carlos Pinto, nos 3.000 metros (8.02,73) e o camaronês Emmanuel Eseme, nos 200 metros (20,31 segundos) consumaram as outras vitórias do Sporting, em masculinos, elevando para 11 os triunfos nos dois dias.

As duas estrangeiras do Sporting em prova nos femininos justificaram as escolhas, com vitórias - a dinamarquesa Katrine Jacobsen, com 71,44 metros no martelo, e a júnior etíope Tirhas Gebrehiwet, vencedora dos 5.000 metros em 16.15,65 minutos.

Também ganharam Jessica Inchude (19,11 metros no peso), Patrícia Silva (4.30,64 minutos nos 1.500 metros) e a estafeta de 4.400 metros, com Carina Pereira, Juliana Guerreiro, Clara Martinha e Sofia Lavreshina a marcarem 3.33,16, um recorde do clube.

O Sporting conseguiu em femininos triunfar em 10 provas do programa.

Por outro lado, a portuguesa Eliana Bandeira contribuiu para o título do Valência, com o segundo posto que conseguiu no peso (18.33 metros), atrás de Inchude.