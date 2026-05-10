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Sporting é Campeão Europeu de futsal
O Sporting bateu os espanhóis do Palma por 2-0, na final da Liga dos Campeões de futsal, e sagrou-se Campeão da Europa, feito que alcança pela terceira vez no seu historial.
A equipa 'leonina' adiantou-se cedo no marcador, através de Diogo Santos, aos quatro minutos, jogador que acabou expulso ainda na primeira parte, com segundo cartão amarelo, tendo os 'leões' conseguido manter a baliza a 'zeros' nos dois minutos em que jogaram com menos uma unidade.Juntando este título aos troféus conquistados em 2019 e 2021, o Sporting é a primeira equipa não espanhola a conquistar a Liga dos Campeões por três vezes. Com o mesmo número de troféus está o adversário de hoje, o Palma, até agora detentor do título.
Mesmo em vantagem, foram inúmeras as oportunidades do Sporting para aumentar o pecúlio, tendo o segundo golo acabado por surgir já na reta final, num autogolo de Alisson, aos 36 minutos, numa altura em que o Palma Futsal jogava já com guarda-redes avançado.
Mesmo em vantagem, foram inúmeras as oportunidades do Sporting para aumentar o pecúlio, tendo o segundo golo acabado por surgir já na reta final, num autogolo de Alisson, aos 36 minutos, numa altura em que o Palma Futsal jogava já com guarda-redes avançado.
O quadro de honra é liderado pelo Inter Movistar, com cinco conquistas, seguido de outra equipa espanhola, o Barcelona, com quatro.