Sporting é Campeão Europeu de futsal

A equipa 'leonina' adiantou-se cedo no marcador, através de Diogo Santos, aos quatro minutos, jogador que acabou expulso ainda na primeira parte, com segundo cartão amarelo, tendo os 'leões' conseguido manter a baliza a 'zeros' nos dois minutos em que jogaram com menos uma unidade.



Mesmo em vantagem, foram inúmeras as oportunidades do Sporting para aumentar o pecúlio, tendo o segundo golo acabado por surgir já na reta final, num autogolo de Alisson, aos 36 minutos, numa altura em que o Palma Futsal jogava já com guarda-redes avançado.









O quadro de honra é liderado pelo Inter Movistar, com cinco conquistas, seguido de outra equipa espanhola, o Barcelona, com quatro.

Juntando este título aos troféus conquistados em 2019 e 2021, o Sporting é a primeira equipa não espanhola a conquistar a Liga dos Campeões por três vezes. Com o mesmo número de troféus está o adversário de hoje, o Palma, até agora detentor do título.