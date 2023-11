Sporting e FC Porto apurados na Taça Europa de basquetebol

Ao ganhar aos búlgaros no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting fecha o Grupo A na segunda posição e assegura ser um dos seis melhores segundos classificados desta fase, que seguem em frente juntamente com os 10 vencedores de grupos.



Os resultados dos jogos da noite de quarta-feira determinaram também que o FC Porto, segundo do Grupo E, que desde a tarde esperava pelos resultados da noite para saber a sua sorte.



A equipa búlgara jogou sem pressão, já que era virtual primeira do grupo, e acabou por não fazer grande questão em ganhar o jogo, permitindo ao Sporting consolidar desde cedo uma vitória confortável e sem discussão.



O Sporting precisou de mostrar a melhor face da época para levar a melhor sobre os búlgaros do Balkan Botevgrad (90-72) para se apurar para a fase seguinte da segunda ronda da Taça Europa de basquetebol, juntando-se ao FC Porto, que também assegurou o apuramento na quarta-feira.