Sporting e FC Porto empatam a três bolas no clássico de hóquei em patins

O Sporting esteve a vencer por 3-1, com golos de João Souto, de livre direto, Rafael Bessa e Ferran Font, mas o FC Porto conseguiu igualar nos últimos minutos, com golos de Carlo di Benedetto, que 'bisou' na partida, e Gonçalo Alves, de livre direto.



Para os ‘leões’, este era um 'clássico' de reação à derrota concludente sofrida frente ao Benfica (6-1) na jornada anterior, enquanto o FC Porto vinha um bom momento, com cinco triunfos consecutivos no campeonato, apesar de ter perdido recentemente a Taça Intercontinental para o FC Barcelona.



A formação liderada por Ricardo Ares entrou melhor, beneficiando de alguns erros dos ‘leões’ na saída para o ataque, e o 'artilheiro' Gonçalo Alves tentou por três vezes abrir o ativo, mas esbarrou sempre na oposição de Ângelo Girão.



Depois, foram as 'stickadas' de Carlo di Benedetto e Telmo Pinto a acertar nos postes da baliza de Girão, mas o Sporting resguardou-se de forma coesa e com alguma felicidade foi mantendo a baliza a zeros.



A um minuto do intervalo, Hélder Nunes levou cartão azul após falta grosseira sobre Matías Platero, dando um livre direto ao Sporting. Na transformação, João Souto fez uma 'picadinha' sobre Malián e, com toda a classe, enganou o guarda-redes do FC Porto, festejando 'à Gyökeres'.



A abrir o segundo tempo, Carlo di Benedetto empatou o jogo para o FC Porto, aproveitando uma perda de bola de Ferran Font, mas os comandados de Alejandro Domínguez não perderam o foco e a serenidade, apesar de terem apanhado pela frente um Xavier Malián bastante inspirado entre os postes.



Aos 38 minutos, o Sporting conseguiu chegar finalmente ao 2-1, através de um remate cruzado de Rafael Bessa e, dois minutos volvidos, ampliou para 3-1, por intermédio de Ferran Font, após uma recuperação rápida de bola de Nolito Romero.



Depois, um desentendimento entre Ângelo Girão e Edu Lamas, com o jogo parado, resultou em dois cartões azuis, numa altura em que o Sporting beneficiava de um livre direto, na 10.ª falta portista, que João Souto não conseguiu transformar em golo.



A dois minutos do fim, num lance de insistência, Carlo di Benedetto, reduziu para 3-2.



Com nove faltas acumuladas há vários minutos, o Sporting estava à beira de sofrer um livre direto e um cartão azul a Telmo Pinto, por simulação, ainda complicou as contas para o FC Porto.



Só que nos últimos instantes, Nolito Romero cometeu a 10.ª falta e 'ofereceu' um livre direto a Gonçalo Alves, que rematou ao lado. Contudo, o árbitro João Catrapona indicou que Ângelo Girão se mexeu e o lance teve que ser repetido, levando à revolta do guardião 'leonino', que teve um reação extemporânea e partiu o 'stick' contra a grade, levando segundo cartão azul e consequente vermelho.



Zé Digo Macedo teve que ir para a baliza e, à segunda tentativa no livre direto, Gonçalo Alves fez golo e empatou o jogo a três bolas.







Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto, 3-3.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, João Souto, 24 minutos (livre direto).



1-1, Carlo di Benedetto, 27.



2-1, Rafael Bessa, 38.



3-1, Ferran Font, 40.



3-2, Carlo di Benedetto, 48.



3-3, Gonçalo Alves, 49 (livre direto).



Sob a arbitragem de João Catrapona e Manuel Oliveira, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Ferran Font, Matías Platero, Toni Pérez e Nolito Romero. Jogaram ainda: Zé Diogo Macedo, Rafael Bessa, João Souto, Facundo Bridge e Henrique Magalhães.



Treinador: Alejandro Domínguez.



- FC Porto: Xavi Malián, Telmo Pinto, Rafa, Hélder Nunes e Gonçalo Alves. Jogaram ainda: Edu Lamas, Ezequiel Mena, Carlo di Benedetto e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.