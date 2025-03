Sporting e FC Porto empatam e repartem liderança no andebol

Salvador Salvador foi o melhor marcador dos ‘leões’, com oito golos, seguido por Martim Costa, com sete, num ‘clássico’ que deixa os dois clubes com 60 pontos, seguindo ambos com um jogo em atraso, e com o Benfica em terceiro, também com 60.



Num duelo importante de encerramento da fase regular do campeonato – não fecha face aos jogos em atraso -, Sporting e FC Porto entraram no Pavilhão João Rocha empatados e a saber que um triunfo daria, em princípio, vantagem para a fase final.



Sem o lesionado Francisco Costa, os ‘leões’ entraram autoritários e conquistaram logo a vantagem inicial, que souberam manter na primeira parte, graças à enorme eficácia nas transições rápidas, aproveitando o ‘7x6’ adversário, sem o guarda-redes na baliza.



André Kristensen e Salvador Salvador protagonizavam a estratégia dos lisboetas, com Martim Costa também a demonstrar grande acerto na finalização, o que resultou num 17-16 a favor do Sporting ao intervalo, devido à boa réplica do FC Porto na etapa final.



Os sportinguistas estiveram a vencer por quatro golos (17-13), mas a boa recuperação portuense levou o equilíbrio para o segundo tempo, que começou com a primeira vantagem dos ‘azuis e brancos’ no jogo (17-18), embora tenha durado pouco.



O guarda-redes Mohamed Aly entrou no Sporting e revelou-se uma aposta certeira, já que somou muitas defesas importantes que sustiveram a equipa ‘leonina’ na frente, o que permitiu resgatar a diferença de quatro tentos (29-25), com 10 minutos para jogar.



No entanto, a fantástica reação portista igualou o encontro a 29, a dois minutos do final. Os derradeiros segundos foram frenéticos e resultaram numa igualdade a 30, a refletir o grande equilíbrio e qualidade das duas equipas, que permanecem igualadas.



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto: 30-30.



Ao intervalo: 17-16.



Com arbitragem de Roberto Martins e Daniel Martins, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (30): André Kristensen, Natán Suárez (2), Pedro Portela, Orri Thorkelsson (4), Edy Silva (3), João Gomes (2) e Martim Costa (7). Jogaram ainda Jan Gurri (3), Pedro Martínez, William Hoghielm, Salvador Salvador (8), Mamadou Gassama (1), Diogo Branquinho, Christian Moga e Mohamed Aly.



Treinador: Ricardo Costa.



- FC Porto (30): Diogo Rêma, Rui Silva (5), Leonel Fernandes (4), José Ferreira (2), Daymaro Salina (3), Pedro Valdés (1) e Fábio Magalhães (2). Jogaram ainda Victor Iturriza, Thorstein Gunnarsson (1), David Fernández, Miguel Oliveira, Diogo Oliveira (4), Mamadou Diocou (4), Pedro Oliveira e Ricardo Brandão (4).



Treinador: Magnus Andersson.







Assistência: 2.047 espetadores.