Sporting e Mirandela vencem Taça de Portugal de ténis de mesa
O Sporting, em masculinos, e o Mirandela, em femininos, conquistaram hoje a Taça de Portugal de ténis de mesa, vencendo, respetivamente, o quinto e o sétimo título consecutivo na prova.
Em Armamar, o Sporting venceu o São Roque, por 3-1, para conquistar o 32.º título na Taça de Portugal masculina, numa final em que perdeu apenas o encontro de pares, com Diogo Silva e André Silva a baterem Diogo Chen e Yeh Chih Wei, por 3-2 (11-9, 2-11, 11-7, 9-11, 11-6).
No primeiro encontro de singulares, Yeh Chih Wei não deu possibilidades a Énio Mendes (16-14, 11-7, 12-10), com Diogo Carvalho a bater Diogo Silva (11-6, 11-9, 10-12, 11-5) e Diogo Chen a impor-se a Énio Mendes (8-11, 6-11, 11-9, 11-9, 13-1).
O Mirandela conquistou a sua 29.ª Taça feminina, com Xie Juan presente em 28 delas, primeira como jogadora e nos últimos anos como treinador, guiando hoje o conjunto transmontano a uma vitória sobre o Sporting, por 3-1.
As ‘leoas’ ainda se adiantaram, por Margarita Fetiukhina, que venceu Li Yu Jhun (11-9, 5-11, 11-4, 7-11, 15-13), mas o Mirandela começou a dar a volta por Annamaria Erdelyi, que superou Matilde Pinto (11-8, 11-9, 11-9).
Nos pares, Li Yu Jhun e Mariana Santa Comba venceram Joana Pinto e Matilde Pinto (11-7, 11-4, 11-9), com Annamaria Erdelyi a dar o ponto decisivo, depois de bater Joana Pinto (11-4, 11-9, 11-7).
