Sporting e Óquei anteveem quartos da Champions de hóquei equilibrados

Os quartos de final da Liga dos Campeões masculina de hóquei em patins arrancam hoje, em Coimbra, com os confrontos ibéricos FC Porto-Liceo e Benfica-Reus, seguindo-se, na quinta-feira, os jogos entre Sporting e Barcelona (recordista de vitórias nesta competição) e entre o campeão em título Óquei de Barcelos e os italianos do Trissino, a exceção do domínio dos países ibéricos.



“Temos as nossas possibilidades de chegar onde queremos chegar, mas o foco é sempre no primeiro jogo”, afirmou o treinador do Sporting, Edo Bosch, na conferência de antevisão dos dois jogos dos 'quartos' que se realizam na quinta-feira.



Para o técnico sportinguista, apesar de já somar três conquistas nesta época, as vitórias “só servem até ontem”, considerando que é preciso “fazer as coisas muito bem, neste fim de semana, para chegar o mais longe possível”.



“Os artistas é que vão decidir esta competição e esperemos que os nossos sistemas estejam mais afinados do que os dos outros”, acrescentou.



Também Rui Neto, do Óquei de Barcelos, considerou que os jogos dos quartos de final “vão ser todos eles muito equilibrados”, antevendo que não haja “grandes diferenças de resultados”, com confrontos decididos no pormenor.



“Um jogo a eliminar tem características muito próprias e os detalhes podem fazer a diferença”, disse o técnico, que é professor de matemática e que distribuiu de igual para igual as probabilidades das oito equipas, nesta fase, de ganhar o título: “12,5%”.



Sobre o adversário Trissino, considerou que é uma equipa parecida com o Óquei de Barcelos, “muito ofensiva” e que “procura fazer muitos golos”.



João Pinto, que comanda a equipa italiana, também partilha da visão de Rui Neto, falando de formações parecidas e com “jogadores muito atrevidos”.



“Estamos aqui para desfrutar do jogo de amanhã [quinta-feira] e ir o mais longe possível na competição”, disse, considerando que a sua equipa tem condições para competir de “igual para igual” com as restantes.



Já o treinador do Barcelona, Ricardo Ares, salientou que a equipa catalã fez “uma boa fase regular” para chegar aos quartos da Champions.



“Somos o emblema com mais Champions. Viemos cá para tentar ganhar, mas o foco é o primeiro jogo”, disse, referindo que o emblema irá disputar o primeiro confronto “com muita ambição”, mas também “muita humildade”, antevendo um Sporting “muito competitivo”.



“Haverá poucas surpresas”, disse, realçando que todos os treinadores se conhecem muito bem e que a diferença estará na capacidade de finalização e de não cometer erros de cada formação.



Esta fase final da prova, a decorrer no Pavilhão Mário Mexia, entre hoje e domingo, terá depois as meias-finais no sábado, nas quais se encontrarão os vencedores das partidas dos quartos.



A final será disputada no domingo, às 18:00.