Sporting elimina FC Porto e está nos ‘quartos’ da Taça de Portugal

Num duelo entre finalistas de três das últimas quatro edições da prova, todas ganhas pelos ‘leões’, o equilíbrio marcou a primeira parte, que terminou empatada 18-18, após 36 golos em 30 minutos e sucessivas alternâncias no marcador.



O FC Porto entrou melhor e marcou primeiro, por Vasco Costa, mas o Sporting respondeu de imediato, com Francisco Costa em evidência, mantendo sempre ligeiro ascendente no resultado, apesar da réplica portista, impulsionada também pela entrada do guarda-redes Ante Grbavac.



No segundo tempo, a equipa orientada por Ricardo Costa entrou mais eficaz e conseguiu cavar diferenças curtas, ampliadas depois para três golos (25-28, aos 42 minutos).



Apesar da expulsão direta de Christian Moga e das tentativas de reação dos ‘dragões’, com Diocou e Daymaro Salina em destaque, o Sporting manteve o controlo do jogo.



A vantagem consolidou-se nos minutos finais, com Martim Costa a assumir protagonismo e a ampliar a diferença para seis golos (32-38), sentenciando praticamente a eliminatória, poucos dias depois de ter sido um dos artífices da melhor classificação de sempre da seleção portuguesa num Europeu, com o quinto lugar.



Os ‘leões’, recordistas de troféus da prova (19), acabaram por gerir o resultado até ao 40-35 final, garantindo a passagem aos quartos de final e mantendo viva a ambição de conquistar a Taça de Portugal pela quinta época consecutiva.



Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto – Sporting, 35-40.



Ao intervalo: 18-18.



Sob a arbitragem de Simão Brandão e Marc Rodrigues, as equipas alinharam:



- FC Porto: Sebastian Abrahamsson, Antonio Martínez (8), Marcus Dahlin (2), Daymaro Salina (7), Vasco Costa (4), Rui Silva (2) e Pedro Oliveira. Jogaram ainda: Leo Gunnarsson, Pol Valera (4), Ante Grbavac, Mamadou Diocou (4), Leonel Fernandes, Jose Luis Ferreira, Jesus Hurtado (2), Ricardo Brandão (2).



Treinador: Magnus Andersson.



- Sporting: Edney Silva, Mohamed Aly, Salvador Salvador (4), Kiko Costa (13), Mamadou (1), Natan Suarez (3) e Martim Costa (8). Jogaram ainda: Emil Berlin (1), Carlos Alvarez (3), Jan Gurri (1), Diogo Branquinho (2), Filipe Monteiro (2), Christian Moga (1), Victor Romero (1).



Treinador: Ricardo Costa.



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.