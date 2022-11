Sporting está nos "oitavos" da Challenge de voleibol

Os "leões" venceram com parciais de 25-17, 25-15 e 25-19, tendo dominado toda a partida frente aos estónios no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Horas antes, a Fonte do Bastardo foi a casa do Akaa, da Finlândia, e repetiu o triunfo por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, apurando-se igualmente para os ‘oitavos’.Em Akaa, o clube da Terceira venceu pelos parciais de 25-21, 25-22 e 25-22, seguindo em frente na competição.