Sporting faz a `dobradinha` nos Nacionais de clubes em pista ao ar livre





(Com Lusa)

No setor masculino, o Sporting revalidou o título conquistado em 2025, altura em que interrompeu a sequência de 14 troféus do Benfica, num dia em que partiu com uma vantagem de cinco pontos e que foi mantendo ao longo da competição, disputada no Estádio Cidade de Coimbra e no Centro de Formação de Lançadores do Sobral de Ceira.No segundo dia, para a revalidação do título, valeu à formação 'leonina' o sucesso em vários confrontos diretos contra o Benfica, nomeadamente nos 400 metros barreiras, com Diogo Barrigana a recuperar da vantagem inicial de Mikael de Jesus, nos 800 metros com David Garcia a superar Thomas Garcia, e nos 110 metros barreiras, com Francisco Marques a ultrapassar Sisínio Ambriz na secção final.Emmanuel Eseme nos 200 metros e o islandês Johnsson Orn no lançamento do martelo somaram duas vitórias confortáveis para a formação 'leonina'.Nos 400 metros estafetas, já com o campeonato praticamente na mão, o Sporting voltou a ganhar de forma bastante folgada diante da formação 'encarnada'.No salto em altura, o Benfica dominou com Vladyslav Lavskyi, com Gerson Baldé (Sporting) a ficar em terceiro, e, no lançamento do disco, o recordista nacional Emanuel Sousa somou uma vitória tranquila para a equipa 'encarnada', numa prova em que o sportinguista Edujose Lima não foi além de um quinto lugar.No triplo salto, numa luta a dois, Tiago Pereira deu a vitória ao Benfica.A quarta vitória do dia e a oitava da competição para o Benfica chegou nos 3.000 metros, com Isaac Nader, recordista nacional dos 800 e dos 1.500 metros, a confirmar o favoritismo, com grande parte da corrida a seguir em ritmo baixo.Nos 3.000 metros obstáculos, registou-se a única vitória do dia fora do dérbi lisboeta, numa corrida vencida tranquilamente pelo espanhol Bakr Mohsine, do Marinha Grande, que já bateu o recorde europeu sub-20 dos 3.000 metros obstáculos, com 8.24,40 minutos, marca que era detida por Jakob Ingebrigtsen.No setor feminino, o Sporting dominou com sete vitórias em 10 provas, conquistando o 16.º título consecutivo.Sofia Lavreshina venceu tranquilamente nos 400 metros barreiras – situação semelhante com Jessica Inchude no lançamento do peso, com Tatjana Pinto, nos 200 metros, com Arianne Morais, no lançamento do dardo, com Joana Barreto no salto com vara, com Jéssica Barreira nos 110 metros barreiras e nos 400 metros estafetas.No triplo salto, a equipa 'leonina' não foi além de um terceiro lugar, com a campeã nacional em título Lucinda Gomes, pelo Estreito, a confirmar o favoritismo.O Benfica, a competir na 3.ª divisão feminina depois de não ter participado em 2025, passou de um 12.º lugar no fim do primeiro dia de competição para um 5.º classificado final.Ainda na 3.ª divisão, mas no setor masculino, o antigo campeão olímpico Nelson Évora ajudou o Juventude Ilha Verde a alcançar o primeiro lugar, vencendo no triplo salto.Classificação final:- I Divisão (Masculinos):1. Sporting, 155,5 pontos.2. Benfica, 150.3. AC Póvoa do Varzim, 90.- I Divisão (Femininos):1. Sporting, 149 pontos.2. GD Estreito, 113.3. ACD Jardim da Serra, 102.Segundo dia:- Masculinos:Lançamento do martelo: Jonsson Orn (Sporting), 72,71 metros.400 metros barreiras: Diogo Barrigana (Sporting), 50,21 segundos.Salto em altura: Vladyslav Lavskyi (Benfica), 2,2 metros.800 metros: David Garcia (Sporting), 1.49,39 minutos.110 metros barreiras: Francisco Marques (Sporting), 13,86 segundos.Lançamento do disco: Emanuel Sousa (Benfica), 61,30 metros.200 metros: Emmanuel Eseme (Sporting), 20,61 segundos.3.000 metros obstáculos: Bakr Mohsine (Marinha Grande), 8.40,91 minutos.Triplo salto: Tiago Pereira (Benfica), 15,5 metros.3.000 metros: Isaac Nader (Benfica), 9.21,20 minutos.4x400 metros: Sporting, 3.07,70 minutos.- Femininos:400 metros barreiras: Sofia Lavreshina (Sporting), 56,61 segundos.Triplo salto: Lucinda Gomes (GD Estreito), 12,91 metros.Lançamento do peso: Jessica Inchude (Sporting), 18,38 metros.800 metros: Maria Artiaga (GD Estreito), 2.07,13 minutos.Salto com vara: Joana Barreto (Sporting), 3,8 metros.100 metros barreiras: Fátima Barreira (Sporting), 13,18 segundos.200 metros: Tatjana Pinto (Sporting), 23,06 segundos.Lançamento do dardo: Arianne Morais (Sporting), 56,06 metros.3.000 metros: Rita Figueiredo (Sporting de Braga), 09.45,97 minutos.4x400 metros: Sporting, 3.42,43 minutos.- II Divisão (Masculinos):1. Maia AC, 125 pontos.2. Sporting de Braga, 123.3. ADC Grecas, 109,5.- II Divisão (Femininos):1. ADC Grecas, 118 pontos.2. Marítimo, 114.3. AD Água da Pena, 113,5.- III Divisão (Masculinos):1. GDC Juventude Ilha Verde, 381,5 pontos.2. Clube Areias de S. João, 345,5.3. Grupo Eirense, 345.- III Divisão (Femininos):1. Bela Vista, 343 pontos.2. Vitória de Guimarães, 339,5.3. Clube Areias de São João, 306.