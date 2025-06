Sporting fecha campeonato do `bi` com nova vitória

O bicampeonato foi assegurado na penúltima jornada, na Madeira, mas o Sporting apenas recebeu o troféu hoje, no seu Pavilhão João Rocha, numa ronda em que a classificação das quatro equipas já era conhecida e apenas se jogava pela ‘honra’.



O Sporting terminou o campeonato com 50 pontos, contra os 45 do FC Porto, segundo, e os 40 do Benfica, terceiro, enquanto o Marítimo foi quarto, com 33. Os dois primeiros voltam a defrontar-se na final da Taça de Portugal, no fecho da temporada, em 07 de junho.



A entrada intempestiva do Sporting no encontro fazia prever uma noite perfeita de consagração do bicampeonato, ao chegar rapidamente aos 4-1, mas o FC Porto foi equilibrando até empatar 9-9 e alcançar pela primeira vez a vantagem aos 10-11.



Os ‘dragões’ aproveitaram vários erros ‘leoninos’ para reforçarem a liderança, com vários parciais de três golos consecutivos, que permitiram à equipa orientada pelo técnico sueco Magnus Andersson chegar a uma vantagem de cinco golos (16-21).



Os ‘verdes e brancos’ reduziram para 18-21 até ao intervalo e aproveitaram o mote para a reentrada, em que, graças uma recuperação sensacional, com quatro golos consecutivos, se recolocaram na frente (25-24), apoiados pelo esgotado pavilhão.



Depois de alguns minutos de reequilíbrio, o Sporting ‘disparou’ com três tentos de seguida (32-29), muito graças a Mamadou Gassama, desta vez sendo a formação ‘leonina’ a aproveitar o desnorte adversário, também com mérito de Mohamed Aly.



Enquanto a festa do título já se preparava no pavilhão, sobretudo na bancada das claques sportinguistas, que enchiam balões verdes e brancos, o Sporting, dentro de campo, geriu a vantagem nos derradeiros minutos e derrotou o rival por 39-36.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto, 39-36.



Ao intervalo: 18-21.







Sob a arbitragem de Roberto Martins e Daniel Martins, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (39): André Kristensen, Pedro Martínez, Orri Thorkelsson (5), Edy Silva (2), Francisco Costa (7), Salvador Salvador (5) e Martim Costa (6). Jogaram ainda: Pedro Portela (1), Natán Suárez (3), Jan Gurri (1), William Hoghielm (1), Mamadou Gassama (3), Diogo Branquinho (4), João Gomes (1), Christian Moga e Mohamed Aly.



Treinador: Ricardo Costa.



- FC Porto (36): Diogo Rêma, Rui Silva (3), Leonel Fernandes (2), José Ferreira (2), Victor Iturriza (4), Thorsteinn Gunnarsson (6) e Fábio Magalhães (2). Jogaram ainda: Pedro Valdés (2), Diogo Oliveira (1), Sebastian Abrahamsson, Daymaro Salina (4), Mamadou Diocou (2), Antonio Martínez (3), Pedro Oliveira (3) e Ricardo Brandão (2).



Treinador: Magnus Andersson.







Assistência: Cerca de 2.750 espetadores.