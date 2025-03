Sporting fora da Taça da Europa de hóquei

Em 11 de abril, as duas equipas portuguesas ainda em prova vão defrontar-se numa das meias-finais, sendo, assim, certa a presença de um conjunto luso na final do dia seguinte.



Depois de já terem caído na fase preliminar da Liga dos Campeões, os ‘leões’ voltaram a não conseguiram chegar à ‘final four’ da segunda prova europeia, ao serem eliminados pelo Igualada, detentor do troféu, no desempate por grandes penalidades (2-1).



O Sporting até tinha vencido por 3-2 em casa, mas acabou por perder pelo menos resultado na Catalunha, sendo menos eficaz no desempate por penáltis, com Alessandro Verona a ser o único dos ‘leões’ a conseguir marcar.



O Sporting de Tomar garantiu a presença na ‘final four’, ao vencer em casa o Voltregá, por 3-1, conseguindo a reviravolta na eliminatória, depois de ter sido derrotado por 4-3 em Espanha.



Os tomarenses vão estar pela segunda vez na meia-final de uma competição europeia, depois de, em 2021/22, terem chegado a essa fase na Liga dos Campeões, perdendo para o Valongo, numa edição sem grande parte dos maiores clubes, em discordância com a federação internacional.



Uma vitória em Itália, por 5-4, abria boas possibilidades ao Riba D’Ave de chegar às meias-finais, mas o Sarzana acabou por empatar a eliminatória com um triunfo por 2-1. A equipa portuguesa garantiu, porém, a qualificação nos penáltis, por 3-1.



O Riba D’Ave, que tinha sido relegado da Liga dos Campeões, depois de cair na qualificação, chega pela primeira vez às meias-finais de uma competição europeia.



Na outra meia-final, o Igualada vai defrontar os espanhóis do Lleida, que eliminaram os franceses do La Vendéenne, com um triunfo fora por 8-3 e outro em casa por 6-0, para um total de 14-3.