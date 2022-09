Sporting garante lugar na fase de grupos da Taça da Europa de basquetebol

No Minatori Sports Hall, e depois de superar o Gottingen por 84-83, na quarta-feira, nas meias-finais, o conjunto luso esteve quase sempre na frente, comandando com largas vantagens.



O jogo foi equilibrado nos primeiros instantes, com os belgas a chegarem a liderar por quatro pontos (8-12), mas o Sporting a responder da melhor forma e a finalizar o primeiro período já com mais de 10 pontos de avanço (27-15).



A formação 'leonina' chegou a 'fugir' para uma vantagem de 16 pontos, mas o conjunto de Antuérpia venceu o parcial, por 26-22, e chegou ao intervalo a perder por apenas oito (49-41).



Depois do intervalo, os 'leões' retomaram quase de imediato uma vantagem na casa das dezenas e chegaram ao final do terceiro quarto já 17 pontos à maior (75-58).



No derradeiro período, a equipa lusa chegou mesmo a atingir um conforto de 26 pontos no 'placard', quando vencia por 84-58.



No lado 'leonino', o base Marcus LoVett Jr foi o jogador em maior evidência, fruto dos 32 pontos anotados, bem secundado pelo extremo Derrick Fenner Jr, autor de 24.



Reggie Upsshaw e Darryl Woodson, ambos com 19 pontos, foram os melhores do conjunto belga.