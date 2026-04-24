Sporting goleia Benfica e fica perto do `tri` no andebol

Dias após as duas equipas terem conquistado a presença na final da Taça de Portugal, os ‘leões’ não deram hipóteses às ‘águias’ e reforçaram o comando da prova, com 42 pontos, contra 37 do FC Porto e 34 dos ‘encarnados’, a três rondas do fim.



O encontro arrancou com maior eficácia ofensiva do Sporting, que, nos primeiros cinco minutos, chegou a 0-4, mercê de dois contra-ataques iniciais e, depois, tirando proveito do desacerto dos ‘encarnados’, que entraram no marcador com dois golos de Mikita Vailupau.



A equipa do Sporting recuperou os quatro golos de avanço, o que levou o treinador benfiquista, Jota González, a abdicar do guarda-redes em momento atacante, situação que os ‘verdes e brancos’ amiúde iam aproveitando para aumentar o diferencial, para cinco golos (5-10 e 6-11), a meio da etapa inicial.



O Benfica conseguiu, então, reagir, impulsionado por boas intervenções do guardião Gustavo Capdeville, que permitiram uma aproximação no resultado (9-11), mas o Sporting voltou aos níveis de eficácia revelados no início da partida e garantiu um 12-18 a seu favor ao intervalo.



Na segunda parte, o Sporting voltou a entrar mais forte, com dois golos de entrada, o que lhe permitiu atingir a diferença de oito golos (12-20), promovida pelas finalizações certeiras de ‘Kiko’ Costa, que já havia sido o melhor marcador da primeira parte, com seis golos marcados, e Carlos Álvarez.



Até final, com uma prestação exemplar do seu guarda-redes Mohamed Aly, com sucessivas defesas, e o ‘sangue frio’ para converter cada lapso na defesa adversária, o Sporting impôs diferenças de nove (19-28) e 10 golos (21-31), à entrada para os 10 minutos finais e a máxima de todo o encontro, de 12 (21-33) perante um Benfica incapaz de inverter o curso dos acontecimentos e a derrota.



Salvador Salvador foi o melhor marcador da partida, com oito golos pelos ‘leões’, enquanto, do lado benfiquista, Miguel Mendes foi o destaque, com sete tentos.







Jogo disputado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 28-40.



Ao intervalo: 12-18.







Sob a arbitragem de Gonçalo Santos e Nuno Santos, as equipas alinharam:



- Benfica: Gustavo Capdeville, Mikita Vailupau (5), Belone Moreira, Reinier Taboada (3), Pau Oliveras (3), Miguel Sánchez-Migallón (4) e Javi Rodríguez (3). Jogaram ainda Fábio Silva (1), Miguel Mendes (7), Kristian Olsen (2), Rangel da Rosa, Gustavo Sousa e Miguel Bernardino.



Treinador: Jota González.



- Sporting: Mohamed Aly, Mamadou Gassama (2), Francisco Costa (7), Pedro Martínez (1), Jan Gurri (5), Christian Moga e Edy Silva (1). Jogaram ainda Martim Costa (5), Orri Thorkelsson (1), Salvador Salvador (8), Natan Suárez (1), Víctor Romero (3), Carlos Álvarez (4), Diogo Branquinho (1), Emil Berlin (1) e Andre Kristensen.



Treinador: Ricardo Costa.







Marcha do marcador: 2-6 (10 minutos), 9-11 (20), 12-18 (intervalo), 19-26 (40), 21-31 (50) e 28-40 (resultado final).



Assistência: 514 espetadores.



