Sporting, já qualificado, perde na Polónia na Liga dos Campeões de ténis de mesa

Lusa 30 Nov, 2017, 21:20 | Outras Modalidades

Os 'leões', liderados pelo português João Monteiro (51.º do 'ranking' mundial) e pelo nigeriano Aruna Quadri (27.º), e ainda com Diogo Carvalho, não conseguiram vencer qualquer encontro frente à formação polaca.



Aruna começou melhor, ganhando os dois primeiros parciais por 11-9 e 11-4, mas o checo Pavel Sirucek deu a volta por 13-11, 11-4 e 11-9.



No segundo jogo, Daniel Gorak bateu Diogo Carvalho por 11-7, 11-4 e 11-5, antes de João Monteiro ser batido por 12-10, 11-7 e 13-11.



Após este jogo, o Sporting é segundo com sete pontos, contra oito do líder Fakel Gazprom, da Rússia, cinco do Pontoise Cergy e quatro do Dartom Bogoria, da Polónia.