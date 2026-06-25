Sporting leva decisão do título de futsal para o quinto jogo





(Com Lusa)

A jogar no seu recinto, o Pavilhão João Rocha, o emblema ‘leonino’ protagonizou uma segunda parte superior, na qual anulou a desvantagem de 1-0 ao intervalo, para vencer por 3-2 numa partida em que teve ainda três remates aos ‘ferros’, impondo nova igualdade na luta pelo título, que, desta forma, se decidirá no domingo, no Pavilhão do Estádio da Luz.Tal como havia sucedido no jogo anterior, que foi pautado pelo equilíbrio e apenas se decidiu no desempate por grandes penalidades, Sporting e Benfica entregaram-se a uma partida fulgurante, em que as ocasiões de perigo rondaram constantemente as duas balizas no primeiro tempo.Numa sequência de remates de parte a parte, Diogo Santos foi quem esteve mais perto de abrir o marcador, aos seis minutos, através de um remate que ultrapassou o guarda-redes Leo Gugiel, mas que esbarrou no poste, e Rocha atirou ao lado quando se encontrava em muito boa posição, aos 14.Na baliza contrária, o Benfica revelou-se mais eficaz e abriu a contagem aos 18 minutos, tirando proveito de um canto bem estudado – Diego Nunes colocou ao segundo poste, onde Edmilson Kutchy, bem posicionado, colocou os ‘encarnados’ em vantagem.Até ao final do primeiro tempo, o golo voltou a estar próximo em ambas as balizas e após o intervalo o Sporting precisou de meros 31 segundos para empatar, graças a uma entrada de rompante protagonizada por Pauleta, que atirou colocado após bom trabalho ofensivo de Zicky Té.O golo alcançado de forma quase imediata despertou um maior ímpeto por parte dos ‘verdes e brancos’, que, menos de um minuto depois, tiveram a reviravolta impedida pelo travessão após um violento remate de Merlim com a biqueira do pé direito.A equipa da casa ainda ‘esbarrou’ nos ferros pela terceira vez, por Felipe Valério, que atirou ao poste esquerdo aos 30, mas, pouco depois, aos 34, conseguiu materializar a reviravolta ao contar com nova assistência de Zicky Té, que driblou o seu opositor e serviu Diogo Santos para o 2-1.O segundo golo trouxe celebração à bancada e reforçou ainda mais os índices motivacionais dos ‘leões’, que cerca de dois minutos passados apontaram o terceiro golo, num remate potente de Tomás Paçó, após ter sido devidamente assistido por Merlim.Com uma desvantagem de dois golos para anular, o Benfica apostou de imediato em Diego Nunes como guarda-redes avançado, o que em pouco tempo se traduziu num remate forte do brasileiro e em nova aproximação dos ‘encarnados’ para a diferença mínima nos minutos finais (3-2), sem no entanto conseguir voltar a marcar e evitar a derrota.A final encontra-se, assim, empatada, com as duas equipas a vencerem os respetivos encontros como visitados e a defrontarem-se num quinto e decisivo encontro, no recinto ‘encarnado’, no domingo, pelas 20:00, no qual o vencedor se sagrará campeão nacional.Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Sporting-Benfica, 3-2.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Edmilson Kutchy, 18 minutos.1-1, Pauleta, 21.2-1, Diogo Santos, 34.3-1, Tomás Paçó, 36.3-2, Diego Nunes, 38.Equipas:- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Pauleta, Alex Merlim e Diogo Santos. Jogaram ainda Zicky Té, Felipe Valério, Chishkala, Bruno Pinto, Rocha, João Matos e Bruno Maior.Treinador: Nuno Dias.- Benfica: Léo Gugiel, Arthur, Silvestre Ferreira, Edmilson Kutchy e Carlos Monteiro. Jogaram ainda Afonso Jesus, André Coelho, Jacaré, Pany Varela, Lúcio Rocha, Diego Nunes, Higor de Souza, Eduardo Tchuda e Diogo Carrera.Treinador: Cassiano Klein.Árbitros: Pedro Costa (AF Coimbra) e João Sinval (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zicky Té (12), Carlos Monteiro (13), Pany Varela (30), Felipe Valério (33) e André Coelho (38).Assistência: cerca de 2.500 espetadores.