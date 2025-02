Sporting lidera primeiro dia do Nacional de Clubes de atletismo em pista curta

A desqualificação de Omar Elkhatib nos 400 metros, por inscrição tardia, dava a liderança ao Benfica, com 38 pontos, com mais sete pontos do que a ACD Jardim da Serra e oito do que os ‘leões’, mas o protesto do Sporting foi aceite e colocou o emblema ‘verde e branco’ no primeiro lugar, com 38,5, mais 1,5 do que os ‘encarnados’.



Omar Elkhatib, que, na competição, foi o mais rápido nas duas voltas à pista, tinha sido inscrito em substituição do recordista nacional João Coelho, que se lesionou no aquecimento para a prova, daí o provimento da contestação ‘leonina’.



Na competição feminina, as ‘leoas’ lideram com 53 pontos, apenas mais quatro pontos do que o Benfica, que, 30 anos depois reconquistou em 2024 a ‘dobradinha’ nos Nacionais em pista curta - pondo termo a um ciclo de 13 vitórias seguidas do Sporting no feminino.



Pelo emblema ‘leonino’ – que arrecadou sete triunfos e quatro segundos lugares –, venceram Evelise Veiga (salto em comprimento), João Vieira (5.000 metros marcha), Carina Vanessa (400 metros), Olen Tray Oates (salto com vara), Anabela Neto (salto em altura) e Omar Elkhatib (400 metros).



Auriol Dongmo, a regressar de um longo período de paragem por lesão, ganhou no lançamento do peso, com quase mais seis metros do que a segunda classificada, contudo, os 18,35 metros foram insuficientes para assegurar marca de qualificação para os Europeus.



A nível individual, o Benfica viu triunfarem Tatiana Pinto (60 metros) – numa prova que ganhou por apenas dois milésimos a Lorene Bazolo (Sporting) –, Salomé Afonso (1.500 metros), Isaac Nader (1.500 metros), Vitória Oliveira (3.000 metros marcha) e Gerson Baldé (salto em comprimento). O clube alcançou um total de cinco vitórias, cinco segundos lugares e um terceiro lugar.



Destaque ainda para Gabriel Maia, da ACD Jardim da Serra, que, por um milésimo, bateu a concorrência de David Landim, do Benfica, nos 60 metros.



A segunda e decisiva jornada realizar-se-á este domingo, novamente em Pombal.



Relativamente à II Divisão, o CA da Marinha Grande parte em vantagem para a segunda jornada em masculinos, após somar 36 pontos, sendo que a liderança no feminino é do Sporting de Braga, despromovido da última época, que está agora na frente, com 46 pontos.







Classificações após a primeira jornada:



- I Divisão (masculinos):



1. Sporting, 38,5 pontos.



2. Benfica, 37.



3. ACD Jardim da Serra, 30.







- I Divisão (femininos):



1. Sporting, 53 pontos.



2. Benfica, 49.



3. ACD Jardim da Serra, 30,5.







- Masculinos:



60 metros: Gabriel Maia (ACD Jardim da Serra), 6,78 segundos.



Salto em comprimento: Gerson Baldé (Benfica), 7.94 metros.



Salto em vara: Olen Tray Oates (Sporting), 5,50 metros.



1.500 metros: Isaac Nader (Benfica), 4.03,89 minutos.



5.000 metros marcha: João Vieira (Sporting), 20.24,78 minutos.



400 metros: Omar Elkhatib (Sporting), 46,98 segundos.







- Femininos:



60 metros: Tatiana Pinto (Benfica), 7,29 segundos.



Salto em comprimento: Evelise Veiga (Sporting), 6,32 metros.



1.500 metros: Salomé Afonso (Benfica), 4.21,60 minutos.



Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting), 18,35 metros.



Salto em altura: Anabela Neto (Sporting), 1,76 metros.



3.000 metros marcha: Vitória Oliveira (Benfica), 12.22,31 minuts.



400 metros: Carina Vanessa (Sporting), 52,98 segundos.







- II Divisão (masculinos):



1. CA Marinha Grande, 36 pontos.



2. Grecas, 33.



3. CA Seia, 28.







- II Divisão (femininos):



1. Sporting de Braga, 46 pontos.



2. Fundação Salesianos, 40.



3. Maia AC, 35.