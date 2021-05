Sporting na final da Champions de Futsal após vencer o Inter Movistar por 5-2

Uma partida disputada na Croácia e que foi uma reedição da meia-final de 2018/19, no Cazaquistão, na qual os "leões" também levaram a melhor por 5-3.





Agora, este ano, Barcelona ou Kairat Almaty, será o adversário da final.







No jogo desta tarde, o Sporting chegou ao intervalo já em vantagem de 2-1, depois dos golos de Cavinato e do guarda-redes Guitta, contra um tento dos espanhóis, apontado por Borja.





Taynan colocou os `leões` a vencer por 3-1, antes de Tomas Paço reduzir pela última vez para o Inter, com a equipa portugesa a fechar o resultado, com golos de Pany Varela e de Erick.



O conjunto orientado por Nuno Dias vai tentar alcançar o seu segundo troféu na prova, depois do conquistado em 2019, no domingo, defrontando na final o vencedor da outra meia-final, entre os espanhóis do Barcelona e os cazaques do Kairat Almaty.







c/Lusa