Sporting na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins

Num jogo equilibrado e emotivo, o Sporting revelou-se mais eficaz e objetivo no ataque e o FC Porto acabou por ser vítima da sua ineficácia, pois falhou dois livres diretos e uma grande penalidade e não tirou partido dos dois ‘power play’ de que beneficiou, por exclusão de jogadores adversários, e que lhe permitiram jogar quatro minutos em superioridade numérica.



Os ‘leões’ entraram melhor e, depois de Gonçalo Alves atirar a um dos postes da baliza ‘leonina’, adiantaram-se no marcador através de um contra-ataque rápido pela direita finalizado por Gonzalo Romero ‘Nolito’ com um remate forte e cruzado.



O FC Porto esteve perto do empate pouco depois, por Carlo di Benedetto, mas André Girão respondeu com uma defesa atenta, iniciando aí uma exibição que seria decisiva para a sua equipa.



O Sporting tinha 10 faltas aos 10 minutos e o FC Porto cresceu então no jogo, tendo conquistado o seu primeiro livre direto, que Hélder Nunes, porém, falhou.



Instantes depois, os ‘leões’ ficaram a jogar em inferioridade numérica durante dois minutos, por exclusão de Toni Perez, e o FC Porto não foi capaz de aproveitar e a seguir sofreu mesmo o segundo golo, por Toni Perez, entretanto regressado à pista.



A pressão portista só deu frutos nos cinco minutos finais da segunda parte e traduziu-se em dois golos obtidos num minuto, o primeiro por Hélder Nunes, após recuperar uma bola, e o segundo por Carlo di Benedetto, na recarga a uma defesa incompleta de Ângelo Girão.



O intervalo chegou com o encontro empatado e a segunda parte começou o Sporting novamente melhor do que o FC Porto e foi por isso que Alessandro Verona fez o 3-2 para os ‘leões’, depois de uma assistência de João Souto.



Alessandro Verona viu o cartão azul, aos 30 minutos, e o FC Porto teve novo livre direto, que Gonçalo Alves tentou converter, sem sucesso, com um remate forte.



Henrique Magalhães elevou para 4-2 com um ‘tiro’ da direita, o FC Porto aumentou a pressão ofensiva e Telmo Pinto reduziu, aos 40, depois de recuperar a bola ainda no meio-campo adversário.



Com 10 minutos para jogar, a emoção cresceu dentro e fora da pista, com o FC Porto dar tudo para encurtar a distância para o Sporting, mas faltou-lhe lucidez e a frieza para bater a coesão defensiva dos ‘verde e brancos’ e um Ângelo Girão que se agigantou na baliza ‘leonina’, defendendo quase tudo.



Henrique Magalhães, que costuma distinguir-se pela sua capacidade defensiva, ‘bisou’ e o resultado passou para 5-3 quando restavam cinco minutos e o FC Porto arriscava tudo no ataque, expondo-se, assim, ao contra-golpe adversário.



Rafa Bessa fez o 6-3 para o Sporting, aos 47, e deixou os ainda campeões europeus em título já em grandes apuros, mas num esforço final o FC Porto logrou marcar dois golos, por Carlo di Benedetto, um deles de livre direto, e ficar ainda em posição de lutar, pelo menos, pela igualdade na ponta final, o que não conseguiu.







Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.



Sporting - FC Porto, 6-5.



Ao intervalo: 2-2.







Marcadores:



1-0, Gonzalo Romero, 07 minutos.



2-0, Toni Perez, 16.



2-1, Hélder Nunes, 21.



2-2, Carlo di Benedetto, 22.



3-2, Alessando Verona, 28.



4-2, Henrique Magalhães, 33.



4-3, Telmo Pinto, 40.



5-3, Henrique Magalhães, 45.



6-3, Rafael Bessa, 47.



6-4, Carlo di Benedetto, 48.



6-5, Carlo di Benedetto, 49.







Com arbitragem de Miguel Diaz e Jonathan Sánchez, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Rafa Bessa, Alessandro Verona, João Souto e Gonzalo Romero. Jogaram ainda: Ferran Font, Toni Perez, Facundo Bridge e Henrique Magalhães e José Diogo Macedo.



Treinador: Alejandro Domínguez



- FC Porto: Xavi Malián, Gonçalo Alves, Edu Lamas, Carlo di Benedetto e Rafa. Jogaram ainda: Ezequiel Mena, Hélder Nunes, Telmo Pinto, Diogo Barata e Leonardo Pais.



Treinador: Ricardo Ares.



Assistência: 3.000 espetadores.