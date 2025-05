Sporting na frente das "meias" do campeonato

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, Rafael Bessa (2 minutos), João Souto (19) e Facundo Bridge (39) foram os marcadores sportinguistas, mas, já sob a reta final, Carlo Di Benedetto (45) e Ezequiel Mena (48) operaram uma reação portista, ainda assim insuficiente.



O próximo duelo disputa-se no domingo, na Dragão Arena, no Porto.