Sporting nos `quartos` da Liga dos Campeões





(Com Lusa)

O Benfica, já apurado, lidera confortavelmente a ‘poule’ B, com 25 pontos, mais 11 do que o Sporting, 12 do que os espanhóis do Liceo, 14 do que o Óquei de Barcelos, campeão em título, e 15 do que a Oliveirense, enquanto os italianos do Bassano são sextos e últimos, com três, sendo que, no Grupo A, o FC Porto assegurou o primeiro lugar.Em Bassano, o Sporting chegou ao 3-0, com golos de Rafael Bessa (06 minutos), Facundo Navarro (08) e Gonzalo Romero (27), com os italianos a reduzirem por Alberto Pozzato (42).O Óquei de Barcelos empatou em casa do Liceo da Corunha (4-4) e tem de vencer o Sporting na última jornada, marcada para 16 de abril, para não precisar de esperar pelo resultado da Oliveirense na receção aos galegos.Os barcelenses estiveram quase sempre em desvantagem na viagem à Galiza, mas empataram com os golos de Miguel Vieira (16), Kyllian Gil (36 e 47) e Carlos Ramos (449, já depois de David Torres (07 e 30), Francisco Torres (12) e Arnau Xaus (39) darem vantagem ao Liceo.Na Luz, o Benfica manteve o seu percurso quase perfeito (tem apenas um empate) no Grupo B, mas apenas garantiu o triunfo sobre a Oliveirense (3-1) no último minuto, com golos de Gonçalo Pinto e Zé Miranda.Antes, Lucas Ordoñez tinha dado vantagem às ‘águias’, aos 11 minutos, pouco antes de João Souto (15) empatar para a Oliveirense.Também excelente está a ser a participação no Grupo A do FC Porto, que passou a somar 24 pontos, depois de vencer fora os espanhóis do Reus, por 2-0, beneficiando ainda do empate do FC Barcelona em casa dos italianos do Trissino (4-4) para assegurar o primeiro lugar.Os ‘dragões’ têm mais quatro pontos do que os ‘blaugrana’, 10 do que o Trissino e 11 do que o Reus. Os espanhóis do Igualada (sete pontos) e os franceses do St. Omer (zero) já não têm hipótese de qualificação.Em Reus, Carlo di Benedetto (40 minutos) e Hélder Nunes (45) fizeram os golos da oitava vitória dos ‘azuis e brancos’ na fase de grupos, na qual perdeu apenas um encontro.