Sporting pela 15.ª vez seguida na final da Liga de futsal

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, Ruan Silvestre fez o primeiro golo do jogo, logo aos dois minutos, mas Rocha fez dois golos a meio da primeira parte, aos nove e aos 12, para consumar a reviravolta para os tetracampeões em título.



Ainda no primeiro tempo, um autogolo de Ré, que fez um passe para uma baliza vazia, deu margem confortável aos ‘verdes e brancos’, que ainda tiveram de ‘sofrer’, depois de Mamadu Turé fazer o 3-2, a oito minutos e meio do fim.



Dali para a frente, o Porto Salvo, quarto na fase regular, teve várias chances para fazer o empate, mas os ‘leões’ seguraram a vantagem, voltando à final, que não falham desde 2008/09.



São 15 finais seguidas, em 16 temporadas e com exceção apenas da temporada 2019/20 que não teve fase final devido à pandemia de covid-19, 12 delas com o treinador Nuno Dias ao ‘leme’ da equipa.



Os ‘leões’ tinham entrado a perder nas ‘meias’, por 3-2 no prolongamento, mas depois venceram por 5-4, no sábado, e agora 3-2, para marcar encontro com o Benfica.



A final da Liga arranca já no domingo, opondo o Sporting, que dominou a fase regular, ao segundo classificado, que afastou o Sporting de Braga nas ‘meias’ e começa por receber a final.



Depois de domingo, a final muda-se para casa dos ‘verdes e brancos’, em 19 de junho, com novo jogo no dia 22 – se necessário, há mais jogos em 25 e 29 de junho, em final à melhor de cinco.