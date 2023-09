Sporting perde a final da Taça Ibérica feminina de voleibol frente ao CV Hidramar

O clube espanhol venceu pelos parciais de 31-29, 19-25, 17-25, 25-18 e 15-12, numa partida em que Liza Kastrup, com 22 pontos, e Lauren Bevan-Matias, com 20, ambas do Sporting, e Heloiza Pereira, com 19, foram as jogadoras mais concretizadoras.



No encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares, realizado antes da final e protagonizado por CV Tenerife Libby’s La Laguna e Leixões, as espanholas levaram a melhor por 3-2, pelos parciais de 20-25, 25-17, 25-27, 25-17 e 15-13.



Belly Meñana, com 24 pontos, e Lisbet Arredondo Reys, com 19, foram as melhores pontuadoras do CV Tenerife, enquanto Thayna Soares, com 22 pontos, foi a jogadora mais concretizadora no Leixões.