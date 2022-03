Sporting perde com AEK e arrisca apuramento na Liga Europeia

Com este desaire, em casa de um dos rivais diretos pelo apuramento, o Sporting, com um encontro por disputar, mantém o terceiro lugar, com nove pontos, mais um do que os gregos e do que os suíços do Kadetten, que têm um jogo a menos, sendo que se apuram os quatro primeiros.



Na última jornada, o Sporting recebe o líder Nimes, com o AEK a jogar no terreno do Eurofarm Pelister, segundo posicionado, tendo o Kadetten a tarefa, em teoria, mais fácil, com a receção ao lanterna-vermelha Tatabanya.



Os 'leões' entraram muito bem no encontro e, à passagem do quinto minuto, venciam por 4-1, mas com um parcial de 6-2 os gregos passaram aos 7-6.



O encontro seguiu equilibrado até aos cinco minutos finais, quando o AEK conseguiu fugir no marcador e chegar ao intervalo a vencer por 15-11.



O Sporting voltou a entrar muito bem no segundo tempo e passou para a frente do marcador aos 16-17, conseguiu em vários momentos ter dois golos de vantagem, mas permitiu a reviravolta aos gregos.



No último lance do encontro, o Sporting podia ter conseguido o empate, que lhe garantia o apuramento, mas Carlos Ruesga desperdiçou um livre de sete metros.



Jens Schongarth foi o melhor marcador do Sporting, com seis golos, menos dois do que Cristian Ugalde, do AEK Atenas.