Sporting perde na Roménia e falha `oitavos` da Liga dos Campeões de andebol

Depois da derrota tangencial (25-26) no jogo da primeira mão, em Lisboa, os 'leões', treinados por Thierry Anti, precisavam de ganhar, mas a exibição ficou aquém das expectativas, com o Sporting a andar sempre atrás do resultado, numa desvantagem que, ainda assim, nunca foi superior a quatro golos.



Os romenos chegaram ao intervalo a vencer por 14-12, resultado que lhes dava uma vantagem de três golos no conjunto da eliminatória de acesso aos oitavos de final.



No segundo tempo, a toada manteve-se, com os romenos no comando do encontro e a gerir as distâncias, ainda que a equipa portuguesa tenha conseguido chegar à igualdade (20-20), muito por culpa dos golos do ponta direita Valentin Ghionea, o melhor marcador do Sporting (cinco golos).



No sábado, o FC Porto foi à Bielorrússia vencer o Meshkov Brest por 35-32 e segurou o quinto lugar no Grupo B da Liga dos Campeões, sendo que já tinha assegurado inédita presença nos 'oitavos'.