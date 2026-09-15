Sporting prepara época "dura e muito exigente" no futsal

“A ambição não muda, é igual. Este ano teremos a Copa Intercontinental, que será importante porque nunca vencemos, mas todas as competições são. Vai acarretar algumas dificuldades de gestão e cansaço. (...) Vai ser duro e muito exigente”, referiu.



Em entrevista à agência Lusa, num dia dedicado à comunicação social e promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, o treinador leonino espera que o plantel esteja “ainda mais disponível em termos físicos”, mesmo com as alterações efetuadas.



“O Sporting apostou agora numa geração mais jovem. Além do Erick e do Sukhov, foram tudo apostas de futuro e desenvolvimento. Estamos no bom caminho”, alertou.



O Sporting é o atual campeão europeu, mas voltou a perder o campeonato para o rival Benfica, com o capitão Alex Merlim a lembrar o elevado nível competitivo da Liga portuguesa.



“Quem joga cá, sabe que tem de competir para vencer sempre. Ainda tenho um frio na barriga antes de cada jogo e isso é o que me motiva para continuar. (...) Enquanto estiver no Sporting, quero jogar ao mais alto nível”, expressou.



Já o melhor marcador dos ‘leões’ na última época, Bruno Pinto, com 56 golos em 49 jogos, procura continuar a sua evolução neste patamar e conquistar os troféus que lhe faltam pelo clube, considerando-se agora “mais preparado e experiente”.



“Estar ao pé dos melhores faz-nos melhores. (...) O meu foco diário é ser melhor e ajudar o clube a ganhar títulos”, apontou.



O Sporting iniciou a época com a conquista da Supertaça, diante do Benfica, por 3-2, após prolongamento, seguindo-se um triunfo por 1-0 na primeira jornada do campeonato, na receção ao Portimonense, decidido com um golo de Bruno Pinto.