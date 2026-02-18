Mais Modalidades
Sporting recebe Amigos de Cerva nos oitavos de final da Taça de Portugal de futsal
O Sporting, detentor do troféu e recordista de conquistas, receberá os Amigos de Cerva, do segundo escalão, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futsal, ditou o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Vencedores da prova em 10 edições, os ‘leões’ vão medir forças com um dos clubes integrados na fase de subida à divisão principal, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, numa eliminatória agendada para 04 e 05 de abril.
Já o campeão nacional Benfica, segundo emblema mais titulado da Taça de Portugal, com oito cetros, e finalista derrotado na época passada, jogará fora diante do também primodivisionário Torreense, numa altura em que lidera a fase regular do campeonato.
As visitas do Sporting de Braga, triunfante numa edição, ao Leões de Porto Salvo e do Ferreira do Zêzere ao Rio Ave são outros encontros disputados exclusivamente por clubes do escalão principal na quinta eliminatória, constituída por nove equipas da elite e sete da segunda divisão.
Os vencedores acedem à final a oito da 28.ª edição da Taça de Portugal, que se realiza no Pavilhão Multiusos de Gondomar, entre 22 e 26 de abril.
Programa dos oitavos de final (4 e 5 de abril)
Leões de Porto Salvo (I) - Sporting de Braga (I)
Arsenal da Maia (II) - Famalicão (I)
Sporting (I) - Amigos de Cerva (II)
Rio Ave (I) - Ferreira do Zêzere (I)
Nun'Álvares (II) - Os Belenenses (II)
Fundão (I) - Viseu 2001 (II)
Ladoeiro (II) - Portimonense (II)
Torreense (I) - Benfica (I)
(Com Lusa)