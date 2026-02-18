Sporting recebe Amigos de Cerva nos oitavos de final da Taça de Portugal de futsal





(Com Lusa)

Vencedores da prova em 10 edições, os ‘leões’ vão medir forças com um dos clubes integrados na fase de subida à divisão principal, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, numa eliminatória agendada para 04 e 05 de abril.Já o campeão nacional Benfica, segundo emblema mais titulado da Taça de Portugal, com oito cetros, e finalista derrotado na época passada, jogará fora diante do também primodivisionário Torreense, numa altura em que lidera a fase regular do campeonato.As visitas do Sporting de Braga, triunfante numa edição, ao Leões de Porto Salvo e do Ferreira do Zêzere ao Rio Ave são outros encontros disputados exclusivamente por clubes do escalão principal na quinta eliminatória, constituída por nove equipas da elite e sete da segunda divisão.Os vencedores acedem à final a oito da 28.ª edição da Taça de Portugal, que se realiza no Pavilhão Multiusos de Gondomar, entre 22 e 26 de abril.Leões de Porto Salvo (I) - Sporting de Braga (I)Arsenal da Maia (II) - Famalicão (I)Sporting (I) - Amigos de Cerva (II)Rio Ave (I) - Ferreira do Zêzere (I)Nun'Álvares (II) - Os Belenenses (II)Fundão (I) - Viseu 2001 (II)Ladoeiro (II) - Portimonense (II)Torreense (I) - Benfica (I)