Sporting renova contrato do capitão da equipa masculina de futsal João Matos

O clube leonino não revelou a duração do contrato do fixo de 36 anos, peça importante no esquema dos ‘verdes e brancos’ dentro da quadra há quase duas décadas.



“Nunca escondo que o Sporting é o clube do meu coração e que aqui me sinto mesmo em casa, não por me sentir acomodado, mas sim pelo clube, pelas pessoas, pelos adeptos, pela dinâmica de treino e por aquilo que se vive aqui dentro”, referiu o jogador, citado pelo emblema lisboeta no sítio oficial na Internet.



No clube pelo qual tem quase 700 jogos disputados e 37 troféus conquistados, espera “voltar a conquistar tudo” e “ganhar sempre”, numa carreira que inclui dois Europeus pela seleção e um Campeonato do Mundo.



“Tenho noção de que sou uma referência por aquilo que me fazem chegar e porque sinto esse carinho, mas eu não me sinto assim. Para mim, o Zicky [Té], que nasceu no ano em que vim para o Sporting, o Bernardo [Paçó], o Tomás [Paçó], o Diogo [Santos] e outros tantos jovens que jogam connosco também são uma referência”, explicou.