Sporting revalida Taça de Portugal de andebol ao bater Marítimo

Os ‘leões’ já tinham afastado o Boa Hora (28-41), da II divisão, e os primodivisionários Gaia (27-34), Benfica (30-34) e FC Porto (39-38, após prolongamento), na meia-final.O Sporting entrou determinado em manter o troféu, desbloqueando o ativo nos segundos iniciais da partida, tendo o Marítimo, a jogar em casa, respondido de imediato, para alcançar a vantagem antes do segundo minuto, deixando no ar a sensação de que o jogo seria muito disputado.O conjunto de Alvalade rapidamente assumiu as despesas do jogo e, fazendo cair por terra a tese inicial, alcançou rapidamente uma vantagem de seis golos, perante um Marítimo que conseguiu reduzir para três golos a desvantagem ao intervalo (17-14).A etapa complementar foi completamente diferente, com os ‘leões’ do Almirante Reis a bater o pé ao conjunto de Ricardo Costa, chegando ao empate a 19, ao minuto 37.O encontro foi, depois, disputado ‘taco a taco’, com o Sporting ainda a alcançar uma margem de cinco golos, mas com o Marítimo, ‘empurrado’ pelo apoio das bancadas, a encurtar a diferença para apenas um tento com três minutos para jogar.

Na parte final, os lisboetas conseguiram, no entanto, ampliar para dois golos de diferença (30-28), já de nada valendo ao Marítimo o último golo, uma vez que, com poucos segundos para jogar, o Sporting controlou a última posse de bola.





O melhor marcador do encontro foi maritimista Délcio Pina, que apontou 11 golos, mais um que o sportinguista Francisco Costa.Jogo no Pavilhão do Marítimo, no Funchal.Sporting - Marítimo, 30-29.Ao intervalo: 17-14.Sob a arbitragem de Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes as equipas alinharam e marcaram:- Sporting (30): Leonel Maciel, Francisco Costa (10), Mamadou Cissokho (2), Salvador Salvador (2), Edmilson Araújo, Natan Diaz (5) e Étienne Mocquais (3). Jogaram ainda Martim Costa (7), Espen Vag (1), Francisco Tavares, Carlos Pasarin e Andre Kristensen.Treinador: Ricardo Costa.- Marítimo (29): Diogo Valério, Délcio Pina (11), Pedro Peneda (2), Rúben Ribeiro (1), Guilherme Tavares (2), Eldin Vrazalica (3) e João Miranda (1). Jogaram ainda Elias António (3), Alfredo Torres (2), Nuno Silva (1), João Gomes (2) e Tomás Abreu (1).Treinador: Paulo Fidalgo.Marcha do marcador: 4-2 (05 minutos), 8-3 (10), 10-7 (15), 12-8 (20), 15-11 (25), 17-14 (intervalo), 19-18 (35), 21-19 (40), 23-21 (45), 27-22 (50), 29-24 (55) e 30-29 (resultado final).Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.