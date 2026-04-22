Sporting segue para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal com goleada

No Pavilhão Multiusos de Gondomar, onde decorre a ‘final a oito’, os ‘leões’ voltaram a exercer a ‘lei do mais forte’ sobre os minhotos, cinco dias após terem batido o mesmo adversário por 10-1, mas para o campeonato nacional.



Ao intervalo, o Sporting já tinha a qualificação praticamente garantida, com golos de Tomás Paçó (02 e 08 minutos), Diogo Santos (03), Pauleta (05 e 17) e Bruno Pinto (11), sendo que, pelo meio, o Famalicão ainda reduziu, mas o tento de Rúben Santos (08) foi somente uma ‘gota no oceano’ desta eliminatória.



Os ‘verdes e brancos’ continuaram a demonstrar veia ofensiva no segundo tempo e assinaram mais cinco golos, por Tomás Paçó (28 minutos), Felipe Valério (32, 35 e 38) e Rocha (33), garantindo uma vaga nas meias-finais de um prova que venceram em 10 ocasiões, a última das quais no ano passado, diante do rival Benfica.



Para aceder à final pela 15.ª vez, o conjunto orientado por Nuno Dias terá de bater o Ferreira do Zêzere, que eliminou o Ladoeiro, da II Divisão, por 6-0, com golos de Rodrigo Monteiro (02 e 18 minutos), Rui Fortes (20), Jô Mahrez (20), Chico Oliveira (24) e Djaelson Filho (37).



Esta é a terceira vez que a formação de Santarém se qualifica para as meias-finais da Taça de Portugal, e a segunda consecutiva, após 2022/23 e 2024/25.



O Nun’Álvares foi o primeiro emblema a ‘carimbar’ presença nas ‘meias’ - a que tinha chegado em 2022/23 –, impondo-se por 5-1 num duelo entre equipas do segundo escalão do futsal nacional, diante do Viseu 2001.



Os viseenses até estiveram na frente, com um golo de Russo (13 minutos), mas Zé João (14 e 25), Rodrigo Rego (33 e 39) e Serginho (40) consumaram o triunfo do Nun’Álvares, que terá pela frente o vencedor do último encontro dos quartos de final, agendado para hoje, às 21:00, entre o Leões de Porto Salvo e o Benfica, finalista da época passada.



