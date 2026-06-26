Sporting sorteado em grupo mais acessível do que o FC Porto na `Champions` de andebol

A equipa lisboeta, que detinha estatuto de cabeça de série no sorteio realizado em Viena, ficou integrada no Grupo D, em conjunto com Pick Szeged (Hungria), GOG (Dinamarca) e IFK Kristianstad (Suécia), enquanto a portuense vai disputar a ‘poule’ A com o Füchse Berlim, Veszprém (Hungria), quatro vezes finalista vencido, e Partizan (Sérvia).



O Sporting ficou integrado no ‘pote’ 1, o que lhe permitiu evitar algumas das equipas mais poderosas, como o FC Barcelona, atual campeão e recordista destacado de títulos, com 13 troféus conquistados, enquanto o FC Porto ficou no ‘pote’ 3 e terá o Veszprém - derrotado nas finais de 2002, 2015, 2016 e 2019 - como o adversário proveniente do primeiro ‘pote’.



A 67.ª edição da mais importante prova europeia de andebol de clubes foi alargada de 16 para 24 equipas e será disputada num formato diferente, com seis grupos de quatro equipas numa primeira fase, nos quais os dois primeiros classificados se apuram para as duas ‘poules’ da ronda principal, constituídas por seis formações cada.



Os quatro primeiros posicionados daquela segunda fase qualificam-se para os quartos de final, nos quais o Sporting foi eliminado na época passada pelos dinamarqueses do Aalborg, e em que o FC Porto também caiu, mas na Liga Europeia, a segunda prova continental, perante os alemães do MT Melsungen.



Uma das condicionantes do sorteio realizado na sede da Federação Europeia de Andebol (EHF) impunha que clubes do mesmo país teriam de ser distribuídos não apenas por grupos diferentes, mas também metades opostas do quadro, pelo que os rivais portugueses nunca se poderiam defrontar nesta fase da ‘Champions’ de 2026/27.



Os ‘dragões’ foram um dos clubes beneficiados com o alargamento da Liga dos Campeões da próxima temporada (que decorrerá entre 09 de setembro de 2026 e 13 de junho de 2027), uma vez que isso lhes permitiu receberem um dos 13 ‘wild cards’ atribuídos pela EHF, enquanto os ‘leões’ estavam automaticamente apurados.





