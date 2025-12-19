Sporting triunfa na Luz e continua invicto no nacional de andebol

Os ‘leões’ venceram o rival no dérbi pela quarta vez consecutiva, em encontro de acerto de calendário, somando o 17.º triunfo, em 17 jogos, para um total de 51 pontos, mais seis do que o FC Porto e os ‘encarnados’.



Francisco ‘Kiko’ Costa esteve em destaque na formação ‘verde e branca’, sendo o melhor marcador da partida, com 11 golos, enquanto nas ‘águias’ Ander Izquierdo foi o elemento em maior evidência, apontando sete.



Os ‘encarnados’ voltaram a contar com o regressado Mikita Vailupau, ponta direita bielorrusso que esteve retido na Sérvia devido a falta de visto, após ter representado a seleção, mas não conseguiram contrariar a capacidade individual e coletiva do opositor, principalmente na primeira parte.



O Benfica esteve na frente do marcador no início do dérbi, com Ander Izquierdo em destaque, mas o Sporting conseguiu rapidamente passar para a liderança, e com 10 minutos jogados já tinha uma vantagem de quatro golos (6-10).



Os comandados de Ricardo Costa continuaram a mostrar grande dinâmica e variação ofensiva e aos 20 minutos já lideravam por sete golos (10-17), muito por culpa dos golos de Salvador Salvador e Francisco Costa.



Até ao intervalo, as ‘águias’ conseguiram reduzir um pouco a diferença no marcador, aproveitando duas exclusões contrárias, mas o Sporting continuou a liderar tranquilamente a partida (16-21).



Na segunda parte, e apesar da rotação promovida por Ricardo Costa, os ‘leões’ continuaram a mostrar mais argumentos do que o rival.



A formação ‘encarnada’, liderada por Jota González, nunca desistiu de lutar pelo resultado, chegando a estar a quatro golos (22-26), com 10 minutos jogados, muito por culpa das intervenções do guarda-redes Rangel Rosa.



Todavia, o Sporting não demorou a recompor-se, aproveitando também as exclusões adversárias para manter o Benfica a uma distância segura, com 24-30 a 10 minutos do fim.



Na reta final, e perante novas exclusões ‘encarnadas’, de Aléxis Borges e Vailupau, os ‘leões’ geriram o triunfo sem problemas, conquistando mais um triunfo inequívoco.



Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 29-37.



Ao intervalo: 16-21.



Sob arbitragem de Hugo Xavier e Alexandre Bragança, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (29): Gustavo Capdeville, Stiven Valencia (1), Belone Moreira (1), Ander Izquierdo (7). Mikita Vailupau (6), Reinier Taboada (4) e Javi Rodríguez. Jogaram ainda Rangel Rosa, Alexis Borges (4), Miguel Mendes, Miguel Bernardino, Ismael El-Korchi (2), Gustavo Sousa (1), Gabriel Cavalcanti, Pau Oliveras (1) e Fábio Silva (2).



Treinador: Jota González.



- Sporting (37): André Kristensen, Edy Silva (1), Francisco Costa (11), Pedro Martínez, Salvador Salvador (5), Orri Thorkelsson (2) e Mamadou Gassama (2). Jogaram ainda Mohamed Aly, Natán Suárez (7), Martim Costa (4), Carlos Alvarez (3), Emil Berlin, Jan Gurri (1), Christian Moga, Diogo Branquinho (1) e Victor Romero.



Treinador: Ricardo Costa.







Assistência: Cerca de 1200 espetadores.



