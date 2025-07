Sporting triunfa nos Nacionais de sub-23 de atletismo em masculinos e femininos

No setor masculino, os 'leões' totalizaram 223 pontos, contra 126 da Juventude Vidigalense, de Leiria e 118 do Benfica, que hoje consegui 'resgatar' o terceiro lugar ao Marinha Grande.



A liderança no setor feminino foi também ampla, com o Sporting a somar 196 pontos, contra 148 do clube leiriense e 135 do Benfica.