Sporting vence Aalborg em casa já com play-off da `Champions" de andebol garantido

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os `leões`, que na terceira jornada foram derrotados na Dinamarca por 35-30, chegaram ao intervalo a perder por 19-14.

Com duas jornadas da fase de grupos por disputar, e já com um lugar garantido entre o terceiro e o sexto posto, que garante presença no play-off de acesso aos quartos de final, os bicampeões nacionais seguem no sexto posto, com 12 pontos, em igualdade com o Nantes, que é quinto.

A `poule` A é liderada pelos alemães do Füchse Berlim, vice-campeões europeus, que somam 20 pontos, seguidos do Aalborg, segundo, com 19, estando ambos já qualificados para os quartos de final.