Sporting vence Benfica e consolida liderança na Liga de basquetebol

Embora o melhor marcador do jogo tenha sido o benfiquista Frank Gaines (17), a dupla Diogo Ventura, com 14 pontos, e Miguel Cardoso (10) acabou por fazer a diferença numa partida na qual os 'leões' se evidenciaram na ponta final do encontro.



A jogar em casa, o Benfica entrou mais forte no jogo, conseguiu rapidamente manietar os campeões nacionais, que chegaram a estar mais de cinco minutos sem pontuar, entre o 5-8 e o 18-9, explicando assim o desfasamento de 10 pontos (24-14) no final do primeiro quarto.



Com o passar do cronómetro, os comandados de Norberto Alves foram avolumando os erros defensivos, o Sporting, mesmo sem estar numa noite inspirada, foi aproveitando estes deslizes para se aproximar no marcador tendo chegado ao intervalo a perder por 'escassos' quatro pontos (39-35).



Os dois lançamentos triplos de Travante Williams e Micah Dwons e os dois lançamentos livres cobrados por Digo Ventura, a abrir a segunda parte, colocaram o Sporting na condição de vencedor (42-39).



Na luta pelo ponto, as duas equipas cerraram fileiras, o jogo passou a ser mais interessante e emotivo, com o resultado a balancear ora para um ora para outro lado e com as equipas a aproveitarem a cinco faltas de cada lado para 'sacarem' lançamentos livres.



Com quatro pontos de diferença entre as equipas, tornou-se evidente que qualquer deslize no último quarto poderia ser fatal. O Sporting atingiu a quinta falta a seis minutos do final, contudo o Benfica não conseguiu capitalizar esse fator, já que nas oportunidades que teve foi perdulário.



Ao invés, os comandados de Luís Magalhães souberam gerir a vantagem e as emoções para capitalizarem as falhas adversárias para dilatar o marcador acabando por vencer por 74-63.







Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa



Benfica -- Sporting, 63-74.



Ao intervalo: 39-35.







Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Paulo Marques e Bruno Maciel, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (63): Frank Gaines (17), José Barbosa (8), Makram Romdhane (4), João 'Betinho' Gomes (9) e Arnette Hallman (4). Jogaram ainda: Aaron Broussard (5), James Farr, Travis Munning, José Silva (5) e Diogo Gameiro (11).



Treinador: Norberto Alves.



- Sporting (74): Travante Williams (9), Diogo Ventura (14), João Fernandes (2), Joshua Patton (9) e Micah Downs (8). Jogaram ainda: Miguel Cardoso (10), Seydougou Fofana (3), António Monteiro (7), Tanner Omlid (6) e Daniel Relvão (6).



Treinador: Luís Magalhães.







Marcha do marcador: 24-14 (10 minutos), 39-35 (intervalo), 54-58 (30 minutos) e 63-74 (resultado final).







Assistência: Cerca de 750 espetadores.